VIDEO| Tzancă Uraganu a mers la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva pentru a-i mulțumi că a făcut-o mamă pe Marymar: „I-am cerut ceva anul trecut și anul ăsta ne-a dat! Pe Anastasia!”

Andrei Velcu, cunoscut drept Tzancă Uraganu, le-a povestit urmăritorilor săi cum a pierdut avionul care îl aducea la București și astfel a ajuns la Iași! Perioada nu este deloc întâmplătoare, spune el, căci acolo, în aceste momente, are loc un eveniment cu o încărcătură divină foarte specială.

Tzancă Uraganu: „Trebuia să trecem la Sfânta Parascheva pentru că mi-a îndeplinit o dorință de anul trecut”

Pelerini din toate colțurile țării stau și zeci de ore la rând pentru a ajuns să se închine la moașatele Sfintei Parascheva. Printre ei s-a numărat și cunoscutul manelist, care în urmă cu un an i-a cerut acesteia să facă o minune pentru el, care s-a și împlinit.

Menelistul este convins că Sfânta Parascheva l-a adus la ea, însă nu s-a supărat deloc, ba chiar a recunoscut că trebuia să vină și să se închine la moaștele sale, după ce s-a rugat la ea, iar aceasta i-a îndeplinit cea mai arzătoare dorință, aceea de a deveni tată din nou.

„Nimic nu este întâmplător! Am pierdut avionul și trebuia să ajung la București și singurul bilet pe care l-am găsit a fost spre Iași. Ăsta a fost un semn să ajung la Sfânta Parascheva. Să ne trăiască copiii la toți și multă sănătate! Sfânta Parascheva ne-a adus la ea, chiar dacă am pierdut avionul, nu-mi pare rău nicio secundă. Oricum trebuia să vin, i-am cerut ceva anul trecut și anul ăsta ne-a dat. Ne-a îndeplinit dorința. Adică pe Anastasia...așa că să vă trăiască copiii voștri și ai mei, toți trei. Aici este stop cu orice, deci vă spun așa...nici nu știu cum să zic. Am pierdut avionul și singura variantă să ajung în România era să vin la Iași și cred că ăsta a fost un semn! Trebuia să trecem la Sfânta Parascheva pentru că mi-a îndeplinit o dorință de anul trecut și chiar trebuia să ajung de urgență ca să-i mulțumesc.”, a mărturisit Tzancă Uraganu.

Uraganu este tatăl a trei copii

Manelistul are în prezent două fete și un băiat cu două femei diferite. Cântărețul are din prima căsnicie, cu Lambada, o fetiță pe nume Anays și un băiețel pe nume Andreas. Din relația cu logodnica sa, Marymar, Tzancă Uraganu are o fetiță pe nume Anastasia.

Tzancă Uraganu are trei copii. [Sursa foto: Facebook]

Artistul a declarat în repetate rânduri că adevăratele bogății nu sunt mașinile de lux, casele sau banii, ci doar copiii reprezintă adevăratele valori.

Ajuns în fața moaștelor Sfintei Parascheva de la Iași, Uraganu s-a rugat pentru toți copiii lui și s-a filmat extrem de fericit și liniștit.

„Îmi dau șapca jos? Mulțumim lui Dumnezeu și Sfintei Parascheva pentru tot ce face pentru noi, sănătatea noastră și la copiii noștri pentru că asta e cel mai important. A fost făcut să ajung, chiar îmi doream să ajung să-i mulțumesc. Anul trecut mi-am pus o dorință la ea și anul ăsta mi-a îndeplinit-o. Separat că ne ține numai pe pace, pe bine, pe liniște, cu sănătate. Asta e tot ce contează!”, a completat manelistul.

Marymar trăiește o viață de vis alături de Uraganu

Tzancă Uraganu și Marymar trăiesc o frumoasă poveste de iubire, iar de când au devenit părinți sunt și mai fericiți. Micuța Anastasia are grijă ca iubirea lor să crească zi de zi.

Cei trei locuiesc într-o casă de lux din București, iar cântărețul a afirmat că au și o bonă care ajută la îngrijirea copilei. Artistul a afirmat că focoasa brunetă și-a făcut programul în funcție de programul lui, iar din acest motiv Marymar nu ar dormi noaptea. Tânăra mămică se odihnește tot ziua, atunci când doarme si Uraganu după ce cântă la evenimente.

Tzancă Uraganu este unul dintre cei mai apreciați artiști din România. [Sursa foto: Facebook]

Tzancă Uraganu și Marymar formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz și au mari planuri de viitor.