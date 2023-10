Ultimele detalii despre starea de sănătate a Ancăi Serea! Soția lui Adi Sînă urmează să se opereze, după ce medicii i-au dat verdictul: „Ceva ce nu mi-aș fi dorit”

In articol:

Anca Serea a ajuns din nou pe mâinile medicilor, însă de data aceasta cu o altă problemă de sănătate. În urmă cu câteva zile, prezentatoarea TV le-a dezvăluit fanilor că a mers la spital după ce a simțit dureri mari în zona abdomenului.

Inițial, doctorii nu au fost siguri de diagnostic, dar i-au spus că este suspectă de apendicită. Iată la ce concluzie au ajuns specialiștii, după un control amănunțit!

Ultimele detalii despre starea de sănătate a Ancăi Serea

Anca Serea s-a confruntat în ultimul timp cu probleme de sănătate din cauza anemiei. Acum a avut din nou nevoie de ajutorul medicilor, însă de data aceasta lucrurile sunt și mai serioase, căci trebuie să sufere o intervenție chirurgicală. După ce a ajuns la spital cu dureri mari de abdomen, doctorii i-au spus că ar putea avea apendicită, iar în urma unor investigații acest lucru s-a confirmat.

„Concluzia vizitelor medicale: apendicele este inflamat, genetic este și cu o dimensiune mare, urmează ceva ce nu mi-aș fi dorit, operația!”, a scris Anca Serea, pe contul ei oficial de Instagram.

Prezentatoarea TV se va opera săptămâna viitoare: „Am ceva emoții”

La scurt timp după ce le-a spus tuturor cu ce probleme se confruntă, frumoasa șatenă a mai transmis un mesaj în mediul online, prin care îi îndeamnă pe toți să fie atenți la starea lor de sănătate și să meargă la medic atunci când simt că organismul lor trece prin anumite schimbări. De asemenea, vedeta a dezvăluit că este programată săptămâna viitoare pentru intervenția chirurgicală.

Deși mărturisește că are emoții foarte mari, aceasta este încrezătoare și sigură că totul va fi bine.

„Nu degeaba se spune ca sănătatea este mai buna decât toate! Poate multi dintre voi au aflat deja din story-urile mele ca am trecut printr-o mare spaimă zilele trecute, când duminică dimineață, în urma unor dureri abdominale mari, am ajuns la spital cu suspiciune de apendicită și m-am aflat doar la un pas de operație… După consult, ecografie și CT, slavă Domnului, diagnosticul a fost confirmat rapid si am fost externată cu acordul meu, iar în prezent sunt monitorizată de către medici și urmez un tratament. Am scris această postare pentru a vă atrage atenția să mergeți la medic ori de cate ori corpul vă transmite că ceva nu este în regulă și, mai ales, ca să mulțumesc doctorilor, asistentelor de la spital.

Urmează ca săptămâna viitoare să fac această intervenție, am ceva emoții, dar sunt sigură că totul va fi bine”, a scris Anca Serea, la ultima postare de pe rețelele de socializare.