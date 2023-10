Toți o cunosc pe Adela Popescu, însă puțini știu cu ce se ocupă fratele său mai mare! Călin Popescu este un antreprenor de succes din țara noastră

In articol:

Adela Popescu este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din țara noastră. De-a lungul timpului a reușit să își construiască o carieră de succes în actorie, dar și în lumea televiziunii. Ei bine, dacă toți o cunosc pe vedetă de pe micile ecrane, despre frații ei nu se știu la fel de multe informații.

Soția lui Radu Vâlcan a mărturisit în repetate rânduri că are o familie frumoasă, de care este foarte mândră. Mai mult, are numai cuvinte de laudă la adresa fraților săi mai mari, spunând că au avut întotdeauna o relație specială.

Bogdan este cadru militar, iar fratele său mai mare, Călin, este un antreprenor de succes din țara noastră. Se pare că are mai multe afaceri care îi merg ca pe roate, ba mai mult, uneori este ajutat și de Adela Popescu și soțul său, Radu Vâlcan.

Ce afaceri are fratele Adelei Popescu?

Adela Popescu are cu să se mândrească și asta pentru că nu are doar o carieră de succes, ci și o familie unită. Fratele mai mare al artistei este unul dintre antreprenorii de succes din țara noastră. Călin Popescu are mai multe afaceri, însă de ceva vreme a dezvoltat un business cu prune, un concept 100% bio, de care este foarte mândru.

Cu toate acestea, mărturisește că este greu să faci afaceri în agricultură , întrucât este extrem de costisitor, iar uneori trebuie chiar să aduci tu bani din propriul buzunar.

„Din păcate, într-adevăr, e aproape imposibil să faci afaceri în agricultură fără să ai alte afaceri. Trebuie să vii cu bani de acasă, să vii cu investiții. Imaginează-ți că o investiție de genul acesta trebuie susținută cam 4-5 ani până începe să producă ea. Cu angajați, cu tot felul de tratamente, nu este deloc simplu. Nu poți să faci doar asta.”, a mărturisit Călin Popescu pentru Ego.ro.

Se pare că fratele Adelei Popescu vrea să aibă doar produse bio. Principalul său scop este să ofere produse de calitate și extrem de sănătoase.

Ei bine, se pare că afacerile îi merg ca pe roate, întrucât a reușit să vândă produsele sale în mai toate supermarket-urile din țara noastră. Mai mult decât atât, chiar dacă acum sunt cunoscuți doar pe plan intern, Călin Popescu nu exclude nici posibilitatea de a se extinde și în afara granițelor, dacă se dovedește să aibă succes.

„Evident că am gândit business. Deci nu avem timp de romantisme, dar în același timp sunt foarte focusat pe produse de calitate, adică produse care nu fac rău în primul rând. Iar cultura noastră ecologică este de top și de asta ne și lăudăm cu ea. E producție ecologică (...)

Ne găsiți cam în toate supermarket-urile din România. Deocamdată suntem doar intern, dar nu știu, depinde cine plătește cel mai bine. Totuși v-am zis că vreau să fac business. Promit că mă voi gândi la ideea de a rămâne doar un producător local.”, a mai spus fratele Adelei Popescu pentru sursa menționată anterior.

Călin Popescu, fratele Adelei Popescu [Sursa foto: Facebook]