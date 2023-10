Ruby se află în Israel de când au început bombardamentele! Artista i-a anunțat pe internauți că este bine și se adăpostește într-un buncăr: „Este alertă! Toată lumea e în panică”

In articol:

Ruby a plecat peste hotare pentru un moment de relaxare și nimic nu avea să prevestească faptul că vacanța ei se va transforma radical, odată cu începutul războiul din Israel. Pentru că este mereu activă pe rețelele de socializare și face tot posibilul să-și țină urmăritorii la curent cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața ei, cântăreața le-a povestit celor ce o îndrăgesc ce se petrece acum în Israel, de când au început bombardamentele.

Tânăra a explicat că este stare de alertă și aproape că nu mai este deloc lume pe stradă, deoarece autoritățile le-au recomandat oamenilor să nu iasă din locuințe sau din locurile unde sunt cazați.

Așa se face că, la rândul ei, Ruby a fost instruită legat de ceea ce are de făcut, în cazul în care situația se agravează, descoperind ulterior că are un buncăr chiar în camera de hotel, arătându-le asta și fanilor din mediul online.

„Deci este alertă, este stare de război. Aici a început războiul de dimineață. 5.000 de rachete.(...) Toată lumea e în panică. Deci am descoperit că buncărul în care trebuie să ne adăpostim este dormitorul. Are două uși, fereastra asta mică prin care nu trece nici bomba atomică, nu înțeleg ce, cum. Dacă se aud sirenele iar să intram în buncăr. Doamne ferește. Nu mai e nimeni pe străzi, la plajă. S-a refugiat în mare parte toată lumea. Vedem ce se întâmplă, Doamne ferește, ceva rău”, a povestit Ruby, pe InstaStory.

Raluka și Ana Baniciu, în mijlocul bombardamentelor din Israel

La rândul lor, și Ana Baniciu și Raluka se află în Israel, acolo unde inițial au mers pentru concertul artistului internațional, Bruno Mars.

Cele două artiste au ținut să le explice exact fanilor ce se petrece peste hotare, dar și să-i asigure că sunt bine și că se vor întoarce în România luni, însă deocamdată nu știu cu certitudine dacă aeroportul este

sau nu deschis.

„ Ana Baniciu: Zi tu cum ne-am trezit în dimineața asta!

Raluka: Cu sirenele peste tot și de trei ore auzim bombe non-stop

Ana Baniciu: Buna dimineața dragilor, sunteți în liniște și să apreciați asta, pentru că noi suntem în Tel Aviv, aici unde de dimineață ne-am trezit cu o sirenă pe strada noastră, pe care locuim acum, aici. Sirenă care ne anunța că trebuie să mergem rapid în buncăre. Nu am apucat să mergem în buncăre până când am auzit explozia propriu-zisă, care era în zona noastră, doar că Israelul și Tel Avivul în special sunt cam cei mai tari pe partea de a se apăra, mai ales aerian.(...) Am crezut că la ei este o chestie care se întâmpla mai des, în schimb am aflat că asta nu e o chestie comună. Ce s-a întâmplat azi, nu s-a mai întâmplat niciodată în Israel. Nu știu cum am nimerit fix noi momentul ăsta. Și este pustiu pe stradă, am încercam să ieșim să luăm ceva de mâncare și am auzit altă sirenă, am intrat într-un buncăr al unui bloc care era cel mai apropiat. Ne-au deschis niște oameni și am intrat într-un alt buncăr și stând în buncăr se auzeau efectiv exploziile, după care am ieșit din buncăr și ne-am dus mai departe. Suntem în Airbnb-ul în care locuim acum și n-o sa mai ieșim de aici curând. Avem bilet de avion luni de întoarcere, nu știm dacă aeroportul este sau nu închis, cert este ca suntem safe, totul va fi bine. În seara asta în schimb era concert Bruno Mars și eram extrem de entuazmați că mergem la concert. Bruno Mars evident că a anunțat că nu mai susține concertul, oricum nu ar fi safe deloc. Înțeleg că au reușit să intre foarte mulți civili din Gaza în Israel și au început să împuște pe stradă în partea de sud, deci e chiar război în adevăratul sens al cuvântului”, a povestit Ana Baniciu pe pagina ei de Instagram.