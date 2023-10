Raoul și-a redobândit permisul de conducere, după 7 ani! Artistul a refăcut școala auto pentru a deveni iar șofer: „Am reușit”

In articol:

Raoul nu își mai încape în piele de fericire, după ce și-a redobândit carnetul de șoferi. După o pauză de 7 ani, în care nu a putut să urce la volan, artistul a reușit să conducă din nou.

Totuși, nu a fost floare la ureche pentru el. Colegul de scenă al Mirabelei Dauer a fost nevoit să se înscrie din nou la școala auto ca să obțină permisul.

Raoul și-a redobândit permisul de conducere, după 7 ani

Raoul a stat fără permis auto timp de 7 ani, dar acum lucrurile s-au schimbat. După o perioadă lungă în care nu a avut voie să conducă, a reușit să facă din nou școala auto și să dea scaunul pasagerului pe cel al șoferului. Chiar artistul a fost cel care le-a dat vestea fanilor săi. Ba mai mult, i-a anunțat că în curând va pleca în turneu, și nu oriunde, ci în Canada, acolo unde nu a mai cântat de foarte mulți ani.

„Cred că este una dintre cele mai fericite toamne pentru mine. În primul rând că, după șapte ani în care nu am condus, am reușit să îmi redobândesc carnetul de șofer. Iată că sunt șofer începător, pentru că a trebuit să fac școala din nou. Și, pe lângă acest lucru, sunt bucuros, pentru că plec în turneu în Canada, după foarte mulți ani în care nu am fost acolo, la comunitatea românească din Montreal, Toronto și Niagara.” , a mărturisit Raoul, în urmă cu puțin timp, pentru viva.ro.

Cântărețul a fost condamnat la închisoare cu suspendare în trecut, după ce a condus fără permis

În urmă cu aproximativ 3 ani, Raoul a fost la un pas să ajungă în spatele gratiilor după ce a condus fără permis auto și a acumulat numeroase amenzi de circulație. Deși carnetul îi era reținut, artistul nu s-a gândit prea mult la consecințe și s-a urcat la volanul mașinii. După mai multe abateri, a ajuns în fața magistraților care au decis, la acea vreme, să-l condamne la doi ani de închisoare cu suspendare și patru luni de muncă în folosul comunității, relatează fanatik.ro.

Colegul Mirabelei Dauer și-a recunoscut greșelile și a dezvăluit cum reușea să scape de polițiștii care îl opreau în trafic.

„Toate faptele mele s-au petrecut acum doi-trei ani. Am avut permisul suspendat, iar eu, recunosc, am continuat să conduc. Când mă oprea poliţia, explicam că nu am permisul la mine, iar ei, fiindcă mă recunoşteau, mă lăsau să plec. Însă, când ajungeau la bază şi mă verificau, constatau că aveam permisul suspendat. Aşa că îmi făceau dosar penal, iar eu nici măcar nu ştiam.

Mai mult, toate citaţiile erau transmise la o adresă la care eu nu mai locuiesc de ani de zile. Avocatul meu a făcut muncă de detectiv, ca să găsească toate dosarele penale pe care le aveam, fiindcă eu nu fusesem anunţat de existenţa lor. Am făcut şi muncă în folosul comunităţii, am plătit şi amenzi de zeci de mii de lei… După condamnare, am permisul anulat, aşa că trebuie să dau din nou examen pentru obţinerea lui”, spunea Raoul, în urmă cu câțiva ani, conform aceleiași surse citate mai sus.