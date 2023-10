Ce decizii a luat conducerea clubului Sepsi OSK după eșecul la scor de neprezentare cu CFR Cluj! Liviu Ciobotariu pe picior de plecare?

In articol:

În ciuda performanțelor superbe din preliminariile UEFA Europa Conference League, Sepsi traversează o perioadă de coșmar, nu a mai câștigat niciun meci de o lună de zile și ocupă poziția a 10-a în clasamentul Superligii României, cu doar 12 puncte acumulate, având totuși un meci în minus.

Declarația lui Attila Hadnagy despre situația lui Liviu Ciobotariu

Deși echipa arată foarte dezorganizată, conducerea formației din Sfântu Gheorghe nu iau în calcul schimbarea antrenorului Liviu Ciobotariu. După cum a declarat directorul executiv al clubului, Attila Hadnagy, problema ar fi în rândul jucătorilor și nici măcar un alt viitor eșec nu ar conduce la demiterea tehnicianului care a demonstrat calitate și tactică.

„Nici nu știu ce să mai zic. Suntem într-un vis foarte urât din care nu mai putem să ne trezim. Este șocant! Nici nu pot să înțeleg. Într-o lună am pierdut tot ce am construit, în Europa toată lumea a vorbit foarte frumos despre noi, iar într-o lună am dat cu piciorul la tot. Am jucat cu o echipă CFR, care joacă mai mult cu echipa a doua și te bate cu 3-0.

Nu știu ce se întâmplă cu jucătorii. Nu pot să zic că sunt de vină antrenorii. Așa e, antrenorii plătesc, dar din cauza jucătorilor. Nu antrenorii sunt principalii vinovați, ci jucătorii. Cu antrenorii ăștia am făcut performanță în Europa, așa că nu ei sunt principalii vinovați.

Ei trebuie să știe mai bine ce se întâmplă. Dacă nu sunt prieteni jucătorii, dacă nu sunt o familie, dacă nu sunt umili cum am fost în Europa, asta se întâmplă. Nu mai suntem echipa aia umilă care a fost în Europa, echipa aia care a alergat, a băgat piciorul și a luptat unul pentru celălalt. Trebuie să ne trezim și să dăm înapoi ce a dat conducerea, de la condiții, la bonusuri și salarii la zi. Nu la noi e problema, asta e 100%.

(n.r- întrebat dacă Ciobotariu va fi demis în cazul unui eșec cu U Cluj) Nu. După părerea mea, nu e problema la antrenor și nu ne gândim să-l schimbăm. Problema e la jucători. Acolo trebuie să reglăm, să facem ceva. Problema cea mai mare este între jucători”, a spus Attila Hadnagy, la Digisport.

Attila Hadnagy, Laszlo Dioszegi și Liviu Ciobotariu [Sursa foto: Facebook Attila Hadnagy]

CFR Cluj- Sepsi OSK 3-0

Fotbalistul grec Panagiotis Tachtsidis a deschis scorul pentru formația din Gruia în minutul 41 al partidei, după ce a reușit să transforme o lovitură de la punctul cu var.

Golul doi al ardelenilor a venit în a doua repriză, grație reușitei lui Mario Camora din minutul 70. Spre finalul partidei, după mai multe ocazii importante la poarta apărată de Roland Niczuly, Daniel Bîrligea a reușit să mai înscrie o dată pentru clujeni și a închis tabela de marcaj la scorul de 3-0, în minutul 81.