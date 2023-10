„Plângea” Bella Santiago și-a revăzut mama după 5 ani. Artista a trăit momente greu de descris în cuvinte: "M-a luat în brațe, a pupat-o și pe fata mea, pe soț"

In articol:

Bella Santiago a fost în vizită, pe meleagurile natale, după 5 ani. Artista și-a revăzut mama, iar momentul a fost unul cu totul emoționant, căci lacrimile au început să curgă instant pe obrajii celei care i-a dat viață.

Alături de cântăreață au fost fiica și soțul ei, care s-au bucurat la fel de mult pentru clipele trăite în sânul familiei. Iată ce mărturisiri a făcut vedeta!

Citește și: „Noi am fost foarte săraci” Bella Santiago, mărturisiri dureroase despre copilăria sa! Artista a fost greu încercată de soartă pe vremea când locuia în Filipine

Bella Santiago, revedere emoționantă cu mama sa

Bella Santiago, una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste de la noi din țară, a avut parte de o revedere specială cu mama sa, după 5 ani. Artista a plecat în Filipine, alături de soțul și fiica sa, unde a petrecut câteva zile alături de cea care i-a dat viață. Momentul în care și-a îmbrățișat mama, din nou, a fost unul de-a dreptul emoționant, astfel că lacrimile au curs instant.

Chiar în cadrul unui interviu televizat, cunoscuta artistă a făcut mărturisiri neștiute despre zilele în care a fost plecată pe meleagurile natale. Primul lucru pe care l-a făcut în casa părintească a fost curățenia, având în vedere că mama sa are probleme serioase de sănătate și nu mai poate să se ocupe atât de mult de treburile casnice.

„Foarte emoționant. Mama plângea când m-a văzut. Spunea că nu m-a văzut de 5 ani și era supărată că nu am mai ajuns de mult. M-a luat în brațe, a pupat-o și pe fata mea, pe soț. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să fac curățenie. Are probleme cu spatele și nu mai poate să se miște, de tot. Am curățat tot, hainele ei le-am aruncat și am schimbat totul nou. I-am spus că nu trebuie să stea așa și s-a supărat că am aruncat”, a mărturisit Bella Santiago, în cadrul unei emisiuni televizate, conform spynews.ro.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: EXCLUSIV: Mama Elodiei, lovitură pregătită pentru Cristian Cioacă, la o lună de la eliberarea sa: "În momentul în care a suprimat viața Elodiei, erau bani în cont, avea imobile"- stirilekanald.ro

Bella Santiago alături de mama sa [Sursa foto: Facebook]

Citește și: Cum a reacționat mama lui Nicu, atunci când Bella Santiago i-a pășit pragul casei? Ies la iveală noi detalii despre relația celor doi: "Mi-a spus că se însoară cu o filipineză"| EXCLUSIV

Dezvăluirile emoționante făcute de artistă: „Am simțit că am un copil nou-născut”

Zilele petrecut în sânul familiei au fost foarte intense pentru cântăreață, mai ales că s-a ocupat în totalitate de mama sa. Aceasta a hrănit-o și a avut grijă de ea, iar sentimentul a fost unul special.

„Am simțit că am un copil nou născut. Mama se trezea din oră în oră și îi dădeam să mânânce. Îi făceam lapte sau mâncare, apoi o întrebam ce vrea atunci, apoi adoarme. Așa a fost vacanța”, a mai spus Bella Santiago, în cadrul interviului.

Citeste si: „Acolo e locul unde ne facem toate sărbătorile. Şi Crăciunul o să fie tot acolo, lângă băiatul nostru.” Ce decizie a luat tatăl lui Sebi, la două luni de la tragicul eveniment de la 2 Mai- kfetele.ro

Citeste si: Ce avere are Ion Georgescu, primarul din Mioveni? A fost reținut sub acuzația de trafic de influență- stirilekanald.ro

Citeste si: Theo Rose, despre schimbările care s-au produs în viața sa. Când va avea loc nunta ei cu Anghel Damian: "Se va întâmpla discret, la fel ca botezul lui Sasha"- radioimpuls.ro

Deși cântăreața ar vrea ca mama ei să vină în România, să stea alături de ea, se pare că femeia nu este de acord.

„Am încercat, uneori zice că vrea, apoi se schimbe. Mi-a spus că e diferita temperatura aici și nu ar putea sta, acolo e casa ei. Va fi greu pentru ea că are scolioză, iar drumul e lung”, a mai spus artista, potrivit sursei citate mai sus.

Bella Santiago împreună cu soțul, fiica, și cea care i-a dat viață [Sursa foto: Facebook]