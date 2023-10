Patricia de la Casa Iubirii, adevărul despre relația din prezent cu Patrick: ”Nu mai este dorința aceea” | EXCLUSIV

In articol:

Patricia, fosta concurentă din Casa iubirii, este invitată la Culisele iubirii, emisiune prezentată de Bianca Comănici. Patricia lămurește ce relație are acum cu Patrick, dar și ce mai simte pentru el. Patricia nu crede că între Patrick și Irina ar putea să fie o relație amoroasă, asta pentru că nu crede că aceasta ar fi pe gustul lui.

Patricia, adevărul despre relația cu Patrick

Patricia și Patrick sunt unii dintre cei mai iubiți concurenți de la Casa Iubirii. Deși nu au format un cuplu, publicul i-a pus mereu în aceeași poveste. Patrick a fost împreună cu Nona, dar Patricia nu a încetat să îi poarte simpatie. Acum, după ceva timp de eliminarea din competiție, șatena vorbește deschis despre acesta și ce relație are cu el în prezent.

„Eu și Patrick suntem doar prieteni, deja a trecut mult timp și lumea nu mai trebuie să ne asocieze. Avem proiecte comune, oportunități în care s-ar putea să ne revedem, dar asta nu înseamnă că suntem împreună sau că este ceva între noi. Am realizat că totuși avem o viață diferită, amândoi avem orientări destul de diferite, concepții asupra vieții. În momentul acesta, nu e ceea ce îmi doresc. El ca și persoană rămâne într-un loc special în sufletul meu, că toți am avut această poveste pe care nu pot să o dau la o parte. Nu mai este dorința aceea de a-l avea lângă mine.”, a declarat Patricia.

Patricia, despre Irina: „Nu este pe gustul lui Patrick”

Patrick a declarat online că ar fi interesat de Irina, o altă fostă concurentă din Casa Iubirii. Patricia intervine imediat și spune dacă blondina este sau nu genul lui Patrick. Ba mai mult, a mărturisit că dacă ar fi intrat din prima în concurs, lucrurile ar fi stat altfel între ea și fostul concurent.

„Cu siguranță Irina nu este pe gustul lui Patrick, știu ce fel de femei îl atrag pe el. Consider că lucrurile se întâmplă cu un scop, exact așa cum trebuie. Dacă aș fi intrat de la început, poate aș fi avut șanse cu Patrick, probabil am fi avut șanse egale toți. Fiind mai nouă, poate am avut un dezavantaj.”, a adăugat Patricia, la Culisele Iubirii.

