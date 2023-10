„Parcă o vedeam pe Diana” Adrian Enache mărturisește că nepoțica sa seamănă izbitor de mult cu fiica sa, Diana! Artistul nu își mai încape în piele de bucurie de când a devenit bunic: „E frumoasă de pică”

In articol:

Adrian Enache, unul dintre cei mai cunoscuți artiști din țara noastră, a devenit bunic și este în culmea fericirii. De când fiica sa a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, cântărețul nu își mai încape în piele de bucurie.

Nepoata lui Adrian Enache seamănă izbitor cu fiica sa, atunci când era micuță

Fără îndoială, trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa și are numai cuvinte de laudă la adresa micuței, despre care mărturisește că seamănă leit cu mama sa.

Diana Enache și Ionuț Vîntu, fiul lui Sorin Ovidiu Vîntu, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de patru ani, iar pe 27 septembrie 2023 au devenit părinții unei fetițe perfect sănătoase, ceea ce a fost și este în continuare un motiv de bucurie pentru întreaga familie.

De când a devenit bunic, Adrian Enache este mai fericit ca oricând și mărturisește că nu a mai simțit niciodată ceea ce simte atunci când își ia nepoata în brațe. Mai mult decât atât, se pare că micuța seamănă leit cu mama sa, atunci când era mică. Artistul spune că parcă s-a întors în timp cu 27 de ani, atunci când fiica sa a venit pe lume.

Citește și: „E ceva ce nu am mai trăit, e unic sentimentul acesta” Adrian Enache este în al nouălea cer de când a devenit bunic! Artistul a făcut o serie de mărturisiri emoționante: „Îmi lipsește în fiecare zi”

„Mă întreba cineva ce simt când o țin pe Maria în brațe. Păi, mă uit bine, nu c umva să fie Diana. Adică, am dat 27 de ani înapoi și parcă o vedeam pe Diana. Ce a trecut timpul… Și copiii din ziua de azi sunt altfel. Maria după o zi… Știi cum arată? E frumoasă de pică! Și toată lumea spunea, <<Are o lună, nu?>>.<<Păi are o zi, că abia a născut>>, le spuneam eu.”, a mărturisit Adrian Enache pentru Viva.ro.

Adrian Enache [Sursa foto: Facebook]

Citește și: Cum se simte fiica lui Adrian Enache, la aproape două săptămâni de când a devenit mămică. Artistul a dezvăluit când are de gând Diana să revină pe scenă: „Va mai dura”

Diana Enache va cânta pe scenă alături de tatăl său

Mai mult decât atât, Adrian Enache a mai spus că va cânta alături de fiica sa pe 14 noiembrie, în cadrul unui concert care se anunță a fi un real succes. Aceasta va fi, de altfel, prima apariție a Dianei Enache de când a devenit mamă, tocmai de aceea va interpreta o melodie extrem de specială. Este vorba de o celebră piesă cântată de Michael Jackson, cu un puternic mesaj. Nu mai încape îndoială faptul că îndrăgitul cântăreț așteaptă cu nerăbdare să urce pe scenă împreună cu fiica sa.

Citește și: Diana Enache și Ionuț Vîntu au devenit părinți! Adrian Enache nu își mai încape în piele de bucurie de când este bunic: „Mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru aceste minuni!”

„Abia aștept ca Diana să revină pentru că, la concertul meu de la Sala Palatului, de pe 14 noiembrie, ea va avea prima apariție ca artist, după ce a devenit mămică, și va cânta un grup de copii. Foarte frumoasă ideea lui Daniel Iordăchioaie, care este și regizorul spectacolului. Diana va interpreta 'Heal the world', pe care o cânta Michael Jackson pentru copiii planetei. O să fie o nebunie, exact cum este titlul concertului meu <<E o nebunie cu Adrian Enache>>. O să fie frumos.”, a mai spus artistul pentru sursa menționată anterior.

Adrian Enache și fiica sa, Diana Enache [Sursa foto: Facebook]