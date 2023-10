„Nu mă așteptam să ajung vreodată în condiția asta” Claudiu Bleonț, despre experiența de a-l interpreta pe Nicolae Ceaușescu! Actorul a spus cum s-a simțit în pielea dictatorului: „M-au oprit tineri pe stradă”

In articol:

Claudiu Bleonț se numără printre cei mai cunoscuți actori din țara noastră. De-a lungul timpului a reușit să-și construiască o carieră de succes în domeniul actoriei, iar numele său a apărut în numeroase producții extrem de apreciate în rândul telespectatorilor, dar și pe scena marilor teatre din țara noastră.

Pe parcursul carierei sale, îndrăgitul artist a interpretat diverse roluri și a fost pus în diverse ipostaze. Mai mult decât atât, Claudiu Bleonț recunoaște că simte că unele personaje i se potrivesc mai bine decât altele, însă își dă întotdeauna interesul ca totul să iasă ca la carte.

Claudiu Bleonț, despre experiența de a-l interpreta pe Nicolae Ceaușescu

Fără îndoială, Claudiu Bleonț este unul dintre cei mai iubiți și apreciați actori din toate timpurile. Artistul a povestit că de-a lungul carierei sale a interpretat diverse roluri, însă o experiență cu adevărat interesantă a trăit-o recent, atunci când a interpretat rolul lui Nicolae Ceaușescu într-un serial.

Artistul a mărturisit că nu se aștepta niciodată să ajungă în această postură, însă fără doar și poate a fost ceva foarte diferit față de restul rolurilor pe care le-a jucat. Mai mult decât atât, se pare că serialul s-a dovedit a fi un real succes chiar și în rândul tinerilor, întrucât actorul a fost oprit de foarte multe ori pe stradă.

„Nu cred că se va produce o continuare a serialului <<Spy/Master>> pentru că era legat de fuga lui Pacepa. Practic nu știu dacă la nivel internațional interesează istoria noastră sub Ceaușescu după fuga lui Pacepa. Nu mă așteptam să ajung vreodată în condiția asta. Cel mai simpatic a fost că m-au oprit tineri pe stradă și au zis că: <<ne mai freci mă la cap cu cincinalul, patru ani și jumătate?>>. Și râdeau”, a mărturisit Claudiu Bleonț pentru Ego.ro.

Ei bine, acum actorul interpretează un alt rol. Se pare că a trecut de la poziția de dictator la cea de arhitect, ceea ce nu îi displace absolut deloc, ci din contră. Mai mult decât atât, chiar apreciază extrem de mult această profesie și își dorește ca și fiica sa să urmeze pe viitor o carieră în arhitecură, însă rămâne de văzut.

„E una din școlile pe care sincer mi-ar plăcea să o urmeze fata mea. Ea sigur că are 10 ani, dar am o colaborare cu trei scenografe care sunt determinate pentru mine ca artist, pentru că au făcut scenografia la aceste spectacole, fete care au terminat Arhitectura și s-au apucat de Scenografie. Nu am vorbit cu ele, însă port acest respect vizavi de cineva care dezvoltă această parte rațională, logică, matematică. Adică dintr-o chestie de rigoare să te muți în creativitate este o chestie ”, a mai spus actorul pentru sursa menționată anterior.