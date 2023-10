"Nu faci altceva decât să te rănești" Anca Țurcașiu a dezvăluit ce se întâmplă cu ea în ultima vreme. Puțini știau că ascunde asta în spatele zâmbetului pe care îl afișează mereu în public: "Ca să pot merge mai departe"

In articol:

Anca Țurcașiu este iubită și apreciată de mulți români, iar aceasta face tot posibilul să îi țină la curent pe cei ce o îndrăgesc, prin prisma rețelelor de socializare, în special pe Instagram, acolo unde vedeta împărtășește cu urmăritorii ei aproape tot ceea ce se întâmplă în viața ei, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa se face că, nu cu mult timp în urmă, actrița a postat un mesaj pe pagina personală de Instagram, povestindu-le fanilor de pe rețeaua de socializare ce se ascunde, de fapt, în spatele zâmbetului pe care îl afișează.

Anca Țurcașiu, mai sinceră ca niciodată în fața fanilor ei

În urmă cu puțin timp, Anca Țurcașiu și-a deschis sufletul în fața fanilor ei de pe Instagram și a dezvăluit, fără rețineri, că la fel ca în cazul oricărei persoane, nici ea nu este ocolită de greutățile și problemele vieții, însă cel mai important este cum reușești să le faci față.

În acest sens, actrița a explicat că de cele mai multe ori se focusează pe ziua curentă, ignorând problemele care apar.

„Să fii pozitiv în ceea ce gândești și în ceea ce faci nu înseamnă că îți e bine mereu. E doar o îmbunătățire a vieții. Am învățat să mă focusez pe ziua pe care o trăiesc cu o foarte ușoară perspectivă a viitorului.

Aleg să fiu bine în fiecare zi, cu toate problemele pe care le am, cumva ignorandu-le, ca să pot merge mai departe. Și da, pozitivitatea și chipul zâmbitor, ideea că în fiecare zi încerc să fiu o versiune mai bună a mea în raport cu viața, cu relațiile pe care le am, cu munca mea, mă fac fericită.

Keep working on your life! Be straight! (n.r. - Continuă să lucrezi la viața ta! Fii drept!)”, este mesajul publicat de Anca Țurcașiu.

Reacțiile fanilor la postarea actriței nu au întârziat să apară

Ei bine, fanii au reacționat rapid la postarea actriței, luând cu asalt secțiunea de comentarii a postării. În timp ce unii au fost de acord cu vedeta, alții au fost de părere că nu este indicat să ignori problemele care apar în viața de zi cu zi, ci să le înfrunți.

Citește și: „Când vii acasă și te așteaptă cineva care te adoră” Anca Țurcașiu nu locuiește singură, așa cum se credea! Cine îi ține artistei companie zi și noapte

„Problemele nu trebuie să le ignori, ci să le înfrunți! Nu folosi masca optimismului pentru a le ascunde pentru că nu faci altceva decât să te rănești mai mult.”, „Ea chiar le înfruntă! Dar nu poți înfrunta problemele fără încredere și optimism moderat”, „Atitudinea care te susține! Și poza este pe măsură!!”, sunt doar câteva dintre comentariile care au apărut la postarea Ancăi Țurcașiu.

Anca Țurcașiu [Sursa foto: Instagram]