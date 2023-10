"N-am mai putut să mă întorc la ea". Elena Merișoreanu, dezvăluiri cutremurătoare de la ultima întâlnire cu Ionela Prodan! Ce i-a spus artista înainte să se stingă din viață | EXCLUSIV

In articol:

Ionela Prodan ar fi împlinit în ziua de 6 octombrie vârsta de 76 de ani.

Îndrăgita interpretă de muzică populară a fost însă răpită prea repede, vedeta murind în 2018, la Spitalul Universitar de Urgență Elias, după o lungă luptă cu o boală necruțătoare.

Elena Merișoreanu și Ionela Prodan au fost prietene extrem de bune, iar cu această ocazie, artista ne-a dezvăluit evenimente marcante din viața celor două, dar și ce i-a spus cântăreața, cu doar o zi înainte să moară.

Pe Elena Merișoreanu și Ionela Prodan le leagă o prietenie de zeci de ani. Cele două s-au cunoscut când aveau doar 18 ani, amândouă fiind angajate la Rapsodia Română. Mama Anamariei Prodan a cucerit inimile cu vocea ei, iar la Rapsodia la întâlnit și pe bărbatul care avea să îi devină soț și alături de care avea două fete.

Elena Merișoreanu a fost și una dintre ultimele persoane pe care Ionela Prodan le-a văzut înainte să-și dea ultima suflare, iar în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro,

Elena Merișoreanu povestește cum a început relația dintre Ionela Prodan și Traian Tănase

în ziua în care buna s-a prietenă ar fi împlinit 76 de ani, artista ne-a spus ce au vorbit.

Ionela Prodan și Traian Tănase au trăit o frumoasă poveste de dragoste, însă viața i-a despărțit în 1992, atunci când el s-a stins din viață. După ce și-a pierdut prima soție într-un cumplit accident de mașină, Traian a întâlnit-o pe Ionela Prodan la Rapsodia Română și s-au îndrăgostit rapid.

Cei doi au avut două fete, iar când Traian Tănase s-a stins din viața, cea care a fost nevoită să ducă greul creșterii copiilor a fost Ionela Prodan, așa cum povestește Elena Merișoreanu. Artista mărturisește că buna s-a prietenă a fost o adevărată luptătoare.

"Noi de cunoșteam de când eram foarte tinere, cred că la 18 – 19 ani ne-am cunoscut, am fost și colege la Rapsodia Română. Era o persoană atât de ambițioasă, o persoană cu un moral extraordinar. Îmi spunea: dragă, dacă stau pe marginea prăpastiei sunt convinsă că înving! Am învățat de la ea să gândesc doar pozitiv. Era o femeie foarte ambițioasă, foarte selectivă cu spectacolele, cu ținuta ei. Întotdeauna ieșea impecabil cu costumul acela oltenesc, cu marama. Dacă nu era cu marama, era foarte îngrijită.

A fost o învingătoare, o familistă extraordinară, deși ea a trecut prin clipe foarte, foarte grele. A rămas cu cele două fete care atunci nu erau la rostul și la casa lor, când a murit soțul ei, regretatul Tănase. Pe soțul ei l-am cunoscut foarte bine, el a fost căsătorit cu o fostă colegă, Marioara Tănase de la noi de la Rapsodia. Ea a murit într-un accident groaznic de mașină și el după un an și jumătate a întâlnit-o pe Ionela.

Elena Merișoreanu, printre ultimele persoane care a văzut-o pe Ionela Prodan

Elena Merișoreanu se numără printre ultimele persoane care au văzut-o pe Ionela Prodan. Artista ne-a povestit în detaliu momentul dureros ce a avut loc la Spitalul Elias din București. Prietenia lor a durat până în ultimul moment așa că artista a făcut tot posibilul să nu plângă în fața Ionelei, deși amândouă știau că sfârșitul era aproape.

"Cred că am fost ultima persoană dintre colege care a fost la spital la Elias înainte să moară. Fiica ei Ana era acolo la spital și am văzut să zic azi și a doua zi a și murit. Când am ieșit pe ușă, ea a zis: Lenuța, nu se știe dacă ne mai vedem.

Eu i-am spus că ne vedem, că o să mergem în turneu. Se uita cu ochi triști, eu nu am mai putut să mă mai întorc la ea. Nu mi-am mai întors capul că m-a bușit plânsul și am ieșit afară. Nu am plâns în fața ei, dar când i-am văzut ochii triști nu am mai putut să mă abțin. Parcă și-a luat din priviri la revedere de la mine", a mai explicat Elena Merișoreanu.

De ce îi spunea Elena Merișoreanu "Papalici" Ionelei Prodan

O amintire extrem de specială le lega pe cele două. Vedeta mărturisește că ori de câte ori se gândește la Ionela Prodan, nu are cum să nu îi vină în minte numele de alint pe care i l-a dat în urmă cu mai bine de 40 de ani, când erau amândouă într-un turneu prin țară.

"Îmi aduc aminte că eram în turneu, plecam cu vagoane de dormit prin toată țara. Plecam câte trei luni în turneu. Ea era însărcinată cu Ana și era vremea în care erau corcodușele necoapte. Ea tot timpul se urca pe garduri, cu burta nu foarte mare, să zic ca avea așa vreo 4-5 luni și mânca corcodușe din acelea crude.

Și îi zic: Ce faci tu?! La care ea îmi răspunde: Uite pap si eu!

De atunci eu i-am spus Papalici. Am avut multe amintiri cu ea, am fost nedespărțite, eu nu am lipsit, doar dacă am fost plecată din țară, nu am ajuns la evenimentele ei de bucurie pentru ea și familia ei. Fiica mea cea mică a rămas prietenă bună cu Ana, atât în țară, ele au fost și vecine în America.

Eu sunt sigură că dacă Ionela nu murea, Ana și fostul soț nu s-ar fi despărțit pentru că ea era echilibrul casei și el ținea tare mult la Ionela și o respecta enorm de mult", a mai dezvăluit Elena Merișoreanu, pentru WOWbiz.ro.

