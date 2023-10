Mirela Vaida a spus adevărul despre sarcină, după ultimele zvonuri apărute! Prezentatoarea TV a declarat totul în direct: „Nu mai credeți”

In articol:

Mirela Vaida are trei copii

În ultimele ore, în spațiul public au apărut informații care susțin că Mirela Vaida este însărcinată cu cel de-al patrulea copil al familiei.

În cadrul emisiunii la cârma căreia se află, prezentatoarea TV a demontat toate aceste zvonuri și a spus adevărul despre sarcină. Iată ce a avut de spus artista, în urmă cu doar câteva minute!

Toată lumea a stat cu sufletul la gură să afle dacă, într-adevăr, Mirela Vaida este din nou însărcinată. Nu de puține ori, prezentatoarea TV a mărturisit că ea și soțul ei se gândesc să își mărească familia cu încă un membru, însă că situația a rămas în „stand by” o perioadă, din mai mute motive. Până la acest moment, a adus pe lume 3 copii minunați, iar din acest punct de vedere a reprezentat un real exemplu pentru toate femeile, demonstrând că este posibil ca o mamă cu 3 copii să aibă și o carieră de succes, dar nici să nu se neglijeze.

Mirela Viada a făcut, în sfârșit, lumină în acest caz! În cadrul emisiunii pe care o prezintă, a făcut o serie de declarații cu privire adevărul despre sarcină.

Așadar, prezentatoarea TV nu este însărcinată.

„Nu sunt însărcinată. Landoul este al colegei noastre. Nu am fost niciodată însărcinată de la ultima sarcină, adică de acum 5 ani. Dacă o da Dumnezeu să rămân, țin sarcina, dar nu mai credeți toate prostiile”, a spus Mirela Vaida.

La începutul emisiunii pe care o prezintă, Mirela Vaida a intrat cu un cărucior, făcând o serie de declarații prin care și-a pus și mai tare fanii pe jar. Fără să spună cu subiect și predicat dacă este sau nu însărcinată, a sugerat că toate informațiile importante despre viața sa personală, de acum înainte, se vor afla doar de la ea, și nu din alte surse.

„Așa e viața femeii în lume, să procreez, să înmulțească și să crească. Într-adevăr situația este cruntă și văd că s-a aflat, nu știu din ce surse, dar va trebui să vă spun ce se întâmplă cu viața mea în acest moment. Au venit atâtea informații peste mine, articole și telefoane de la oameni care nu m-au sunat niciodată, nu am răspuns nici unuia.

Eu am un instict, când mă duc la cumpărături, când mă opresc în fața unui raft, fac așa (nr. mișcă coșul asemenea unui cărucior de copil), să adoarmă, îți rămâne în ADN. Partea bună când ai mai mici copii este că îți rămân hainele de la cei mai mari. Cel mic poartă roz cât nu a purtat toată viața. Unde mănâncă trei guri, mănâncă și a patra, pentru că oricum îi spuneam bonei că nu mai avem nevoie că ne-au crescut copiii.

Eu nu mai merg la masă cu familia, nu mai ies cu toți. M-am dus la masă cu un copil din trei pentru că ne fac peri albi toți. Ieri a fost ziua copilului mijlociu că nu a fost la școală, am ieșit la masă, iar astăzi am apărut în toată presa. Adevărul îl veți afla doar de la sursă. O să vă spun ce sex are, în câte săptămâni și când se naște. După 3, se crește singur…”, a spus Mirela Vaida.

