Mirela Vaida a dezvăluit cum a fost petrecerea de cununie civilă a fiului Gabrielei Firea! Prezentatoarea TV a întreținut atmosfera la fericitul eveniment: „Felicitări mirilor și casă de piatră”

Mirela Vaida este iubită și apreciată de mulți români, iar vedeta face tot ce îi stă în putință să păstreze legătura cu cei ce o îndrăgesc, făcând acest lucru prin prisma rețelelor de socializare, acolo unde este foarte activă și unde îi ține la curent pe fani cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața ei.

Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că ieri, 7 octombrie, vedeta a participat la un eveniment special din viața Gabrielei Firea, mai precis cununia civilă a fiului său cel mare, Tudor.

Așadar, pe pagina personală de Instagram, blondina a dezvăluit că se bucură la maxim că a putut lua parte la un asemenea eveniment, fiind extrem de fericită și pentru buna ei prietenă, Gabriela Firea.

„Aseară am avut bucuria de a participa la unul dintre cele mai frumoase și mai emoționante evenimente din viața oricărei mame: cununia primului născut! Gabriela Firea a fost „soacra mare”! Eu am participat și am cântat și la botezurile celor doi băieți mai mici ai Gabrielei, așa încât am fost cu atât mai onorată să iau parte la cununia lui Tudor și a Evei, aseară, într-un eveniment super elegant și exclusivist” , a scris Mirela Vaida, pe Instagram.

Pe Mirela Vaida și Gabriela Firea le leagă o prietenie de mulți ani

Tot pe pagina personală de Instagram, Gabriela Firea a mai dezvăluit că pe ea și pe Gabriela Firea le leagă o prietenie de mulți ani, având și foarte multe lucruri în comun.

Mai mult, blondina a mai dezvăluit că nu doar că a fost prezentă la fericitul eveniment în calitate de invitat, ci aceasta a întreținut și atmosfera la petrecerea de după cununia civilă.

„Mă bucur pentru Gabriela, pentru că mă leagă de ea o prietenie veche: amândouă suntem moldovence, suntem mame de 3 copii, ne leagă cariera în TV, pentru că am fost colege, și, nu în ultimul rand, lumea zice că semănăm: purtăm cărarea și bretonul pe aceeași parte, avem bărbia ascuțită și suntem cele mai mari petrecărețe! Noi două stăm pe ringul de dans toată noaptea! Felicitări, dragă Gabi, și îți mulțumesc că ai avut, din nou, încredere în mine să îmi dai pe mână un așa eveniment grandios, pe care l-am prezentat cu tot dragul, și în care am cântat cu multă bucurie, alături de mari artiști ai României! Felicitări mirilor și casa de piatră! Abia așteptam următoarele evenimente fericite!” , a mai spus prezentatoarea TV.

Mirela Vaida și Gabriela Firea [Sursa foto: Instagram]