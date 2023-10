Mihai Pascu, tatăl autorului accidentului din stațiunea 2 Mai, și-a cerut scuze public față de familiile victimelor fiului său! A explicat că a încercat să-și ajute copilul, dar fără rezultat: „Îmi pare atât de rău”

In articol:

Mihai Pascu, tatăl autorului tragediei din stațiunea 2 Mai, a vorbit public pentru prima dată despre accidentul mortal pe care l-a provocat fiul lui în urmă cu câteva luni, dar și despre situația în care se află odată cu întâmplarea evenimentului tragic.

De asemenea, în același timp, Mihai Pascu a mai ținut să-și ceară și iertare față de familiile îndoliate ale celor 2 victime care și-au dat ultima suflare în urma tragediei, Roberta și Sebastian.

Mihai Pascu, primele declarații după tragedia provocată de fiul lui

Mihai Pascu a vorbit pentru prima dată despre tragedia provocată de fiul lui de 19 ani, Vlad Pascu, în stațiunea 2 Mai. Bărbatul a explicat că nu și-ar fi dorit să ajungă într-o astfel de situație, mai ales că știa de problemele copilului său cu dependența de substanțe interzise, încercând chiar să-l ajute în acest sens pe băiatul lui, dar fără rezultat.

Mai mult, tatăl autorului accidentului din 2 Mai a mai precizat că vrea să le ceară părinților îndoliați iertare pentru întreaga situație, cu precizarea că nici momentul în care se află el nu este cu mult mai ușor.

”Ăsta a fost doar un dezastru. Este un dezastru al familiei mele, nimeni nu a vrut așa ceva. Noi am venit din Olanda pentru două zile, pentru a merge la stomatolog. Încă regret. Nu mai sunt om. Încerc să am un cumpăt pentru toți ceilalți. Am trei copii în alte locuri. Unul dintre copil a fost alergat, am întotdeauna drone pe lângă casă, nu pot ieși afară la cumpărături. Este un dezastru. Eu consider că am făcut tot ce am putut pentru el. Dacă vrei să ajuți un copil ca și el, nu există centre pentru reabilitarea lui. Nu există specialiști. În starea lui sunt 20% dintre copii.Este un lucru foarte greu. Efectiv nu au unde se duce. Noi, părinții, căutăm să punem presiune pe copii, nu pe acest flagel care se întâmplă, vizavi de substanțele interzise. Ce s-a întâmplat cu substanțele interzise. Ceea ce gândim la vârsta noastră, este diferit de ce gândesc copiii. Părinții se implică, dar nu pot controla. În școli pot avea substanțe interzise. Cum noi ne cumpăram gumă, acum se cumpără substanțte interzise. A fost o presiune foarte mare pusă pe capul meu. După cum ați văzut și dvs. și cred că apreciați asta. Nu aș dori să fie nimeni sau să calce nimeni pe urmele mele. Este un lucru pe care, sincer să fiu, nu l-aș fi făcut sub nicio formă. Am toată familia (nr. arestată). Aș vrea să comunic și părinților decedați, îmi cer scuze de starea pe care o am, îmi pare atât de rău încât nu pot să exprim în cuvinte. Asta e motivarea mea pentru care nu pot vorbi cu presa. Mi s-a creat o imagine foarte proastă, dar cine mă cunoaște, știe că am fost întotdeauna o persoană verticală” , a declarat Mihai Pascu, scrie Spynews.ro.

Viteza cu care conducea Vlad Pascu, în momentul când a comis fapta

Conform expertizei în cazul accidentului rutier din stațiunea 2 Mai, Vlad Pascu conducea cu o viteză de peste 102 km/h. Mai mult, potrivit avocatului Adrian Cuculis, acesta susține că ar fi necesară încadrarea faptei din ucidere din culpă în omor.

„Expertiza în cazul accidentului de la 2 Mai arată că Vlad Pascu rula cu o viteză de peste 102km/oră la momentul impactului cu victimele. Se conturează și mai mult ipoteza inițială asupra faptului că Pascu a plecat de la față locului având percepția că dacă nu are nicio mașină în spate care să fi văzut accidentul, ar putea să scape.

Reiese treaba aceasta și din faptul că a oprit doar câteva secunde apoi și-a continuat deplasarea. Este necesară schimbarea încadrării faptei din ucidere din culpă în omor”, a dezvăluit Adrian Cuculis, conform antena3.ro.