Marian Mexicanu, implicat într-un dosar penal! Artistul se judecă cu un bărbat al cărui nume de familie este același cu al fostei sale soții

Marian Mexicanu trăiește în prezent o frumoasă poveste de dragoste cu partenera sa de viață, Ana, însă nu mai este un secret pentru nimeni că înainte de a se bucura de căsnicia cu soția lui, artistul a trecut printr-un divorț cu scandal, acela de mama copiilor lui.

Au existat mulți ani la rând în care cei doi au făcut acuzații grave unul la adresa celuilalt, iar de curând, pe portarul instanțelor de judecată a apărut numele celebrului acordeonist, chiar într-un dosar penal. Se pare că bărbatul de judecă cu o persoană de sex masculin, care are același nume de familie cu cel al fostei sale soții, Lincan, semn că artistul nu ar fi fost în scandal doar cu fosta parteneră, ci și cu rudele acesteia, însă acest lucru nu se cunoaște încă cu exactitate, conform Spynews.ro.

De precizat este că, în același timp, calitatea de parte civilă o are și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, iar incidentul s-ar fi petrecut cu câțiva ani în urmă. La finalul anului trecut, oamenii legii au decis condamnarea lui Marian Mexicanu, fără acord de recunoaștere. Pedeapsa acestuia ar fi fost de 150 de zile cu titlul de amendă penală, dar și plata a 8.995 de euro, drept daune materiale.

De asemenea, și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov îl obligă pe inculpat la plata sumei de 256,3 lei, aceasta fiind valoarea cheltuielilor serviciilor acordate persoanei vătămate la momentul respectiv.

Tip solutie: Condamnare fără acord de recunoaştere

Solutia pe scurt: În baza art. 193 alin. 2 C. pen. cu aplicarea art. 61 alin. 4 lit. c) C. pen. coroborat cu art. 396 alin. 10 C.proc.pen., condamnă pe inculpatul BĂTĂNAŞI MARIAN la pedeapsa de 150 zile-amendă, pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Atrage atenția inculpatului că, potrivit art. 63 C. pen. neexecutarea, cu rea-credinţă, a pedepsei amenzii, în tot sau în parte, atrage înlocuirea zilelor amendă neexecutate cu un număr corespunzător de zile închisoare. În baza art. art. 397 alin. 1 C.proc.pen. rap. la art. 19 alin. 1, art. 25 alin. 1, art. 1349 și art. 1357 C. civ., admite, în parte, acțiunea civilă formulată de partea civilă**** și obligă inculpatul la plata către aceasta a sumei de 8.995 Euro, cu titlu de daune materiale şi a sumei de 3.000 Euro, cu titlu de daune morale. În temeiul art. 397 alin. 1, art. 19 şi art. 25 alin. 1, art. 397 alin. 1 C.proc.pen., art. 1349, art. 1357 C.civ. rap. la art. 313 din Legea nr. 95/2006 admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Serviciul de Ambulanță Bucureşti – Ilfov şi obligă pe inculpatul Bătănaşi Marian, la plata către partea civilă a sumei de 256,3 lei, reprezentând contravaloarea cheltuielilor ocazionate de serviciile aordate persoanei vătămate*****. În temeiul art. 272 şi art. 274 alin. 1 C. proc. pen., obligă pe inculpat la plata către stat a sumei de 1.500 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare. În temeiul art. 276 alin. 2 C.proc.pen., obligă pe inculpatul Bătănaşi Marian la plata sumei de 3.975 de lei către partea civilă*****, reprezentând cheltuieli judiciare."

Marian Mexicanu și actuala lui soție, Ana [Sursa foto: Instagram]

Maria Mexicanu a contestat decizia magistraților

Marian Mexicanu nu a lăsat lucrurile în acest fel, motiv pentru care a decis să se adreseze către o instanță superioară, mai precis Curtea de Apel București, contestând decizia inițială a magistraților.

În acest sens, la începutul anului 2023, oamenii legii au hotărât schimbarea parțială a primei decizii, artistul scăpând astfel doar de plata sumei de 8.995 euro.

Tip solutie: Schimbat în parte

Solutia pe scurt: Decizia penală nr. 542/A din data de 16.03.2023- În temeiul art.421 pct.2 lit.a Cod de procedură penală, admite apelul declarat de inculpatul BĂTĂNAŞI MARIAN împotriva sentinţei penale, pronunţată de Judecătoria sectorului 6 Bucureşti, în dosarul nr.****. Desființează, în parte, sentința penală apelată și rejudecând în fond: Înlătură dispoziția din sentința apelată referitoare la obligarea inculpatului BĂTĂNAșI MARIAN către partea civilă*** a sumei de 8.995 Euro, cu titlul de despăgubiri materiale și respinge aceste pretenții civile ca neîntemeiate. Menține celelalte dispoziții ale sentinței apelate."