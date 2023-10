Majda Aboulumosha s-a gândit deja ce cadou ar vrea pentru ziua sa de naștere! Vedeta speră să își cumpere o mașină la care visează decând era copil: „Este cadoul pe care vreau să mi-l fac singură, nu să contribuie prietenii”

In articol:

Majda Aboulumosha se numără printre cele mai cunoscute și apreciate vedete din showbizul autohton. Frumoasa prezentatoare a reușit să atragă toate privirile, încă de la primele sale apariții în lumina reflectoarelor. De-a lungul anilor a pus bazele unei cariere de succes în lumea televiziunii, dar și în actorie.

Datorită frumuseții, talentului, dar și perseverenței de care a dat dovadă pe parcursul timpului, vedeta a adunat de partea sa o mulțime de fani, care îi sunt alături la fiecare pas.

În curând, Majda împlinește frumoasa vârsta de 36 de ani și se simte mai fericită ca niciodată. Vedeta a mărturisit că știe deja și care este cadoul visurilor sale.

Ce cadou ar vrea să primească Majda de ziua sa de naștere?

Pe data de 14 octombrie, Majda Aboulumosha împlinește frumoasa vârstă de 36 de ani, motiv pentru care, spune chiar ea, este extrem de mândră, asta pentru că până la această vârstă a acumulat o mulțime de informații, iar acum se află într-o perioadă extrem de frumoasă a vieții sale, fiind împlinită atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. Prezentatoarea TV spune că acum este mult mai matură și mai asumată, astfel încât nu este deloc deranjată de faptul că înaintează în vârstă.

„Împlinesc 36 de ani. De ce trebuie să ne ferim? Asta este vârsta mea. Sunt mândră că am această vârstă pentru că am experiență de viață, sunt mai matură aș putea să spun, nu că sunt matură și atât de mult în gândire, doar în anumite decizii.”, a mărturisit Majda Aboulumosha pentru Ego.ro.

Majda vrea să își facă un cadou inedit cu ocazia zilei sale de naștere [Sursa foto: Facebook]

Cât despre cadouri, frumoasa vedetă spune că are un vis încă de foarte mulți ani, astfel încât încă mai speră că o să și-l îndeplinească. Mai precis, încă de când era mică visa ca atunci când va fi majoră să conducă o mașină de culoarea roșie, însă un anumit tip. Chiar dacă până acum acest lucru nu s-a concretizat, este hotărâtă să își facă singură acest cadou.

Mai mult decât atât, Majda a subliniat clar faptul că nu își dorește ca familia sau prietenii săi să contribuie în vreun fel la acest plan al său, ci din contră. De la oamenii din jurul său vrea să primească doar fructe și legume proaspete, din care să își prepare multe bunătăți.

„Eu mă și străduiesc, dacă știu că unei prietene îi plac cerceii, eu cu cercei o să vin la ziua ei de naștere. Listele alea pentru oamenii din jurul meu există, pentru mine nu. Eu îmi doresc, să nu zic clasica sănătate, pentru că asta cu toții ne-o dorim, poate să-mi schimb mașina. Mașina visurilor mele. Roșu. Nu zic că-mi place viteza, dar îmi plac mașinile sport. Eu când eram mică am spus că atunci când o să am 18 ani, aia o să fie mașina mea. Nu am avut-o, dar nu se știe.(...)

Acesta este cadoul pe care vreau să mi-l fac singură, nu să contribuie prietenii. Prietenii pot să vină la mine cu un coș cu mere verzi, bot de iepure dacă se poate, cei care stau pe la țară, zacusca o fac eu, dar ei pot veni cu legumele. Cum era pe vremuri: mergeai cu găina, cu cocoșul la zile de naștere.”, a mai spus vedeta pentru sursa menționată anterior.