Larisa Udilă, gest emoționant pentru fanii săi din mediul online! Tânăra încearcă să îndeplinească dorințele fanilor: „Până la final de an”

Nu mai încape îndoială faptul că Larisa Udilă este una dintre cele mai cunoscute și apreciate personalități din showbizul autohton. Vedeta a reușit să își construiască o carieră în mediul online, acolo unde se bucură de o comunitate extrem de unită. Bruneta se poate considera o femeie împlinită din toate punctele de vedere și asta pentru că are succes atât pe plan profesional, cât și pe plan personal.

Larisa Udilă, surpriză pentru fanii săi din mediul online

Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil” trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soțul său, Alexandru Ogică, iar cei doi au împreună și un fiu, pe Milan.

Larisa Udilă este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde are o mulțime de urmăritori. De-a lungul timpului vedeta a reușit să adune de partea sa o comunite unită, tocmai de aceea anul acesta s-a gândit să le aducă o bucurie și internauților. Mai precis, în urmă cu mai mult timp, vedeta i-a întrebat pe fanii săi care ar fi cele mai mari visuri pe care vor să și le îndeplinească până la sfârșitul acestui an.

Ei bine, pentru că mai sunt doar câteva luni până la finalul anului, vedeta vrea să le îndeplinească o parte din dorințe, mai ales că, spune ea, are o mulțime de colaboratori și prieteni care lucrează în diverse domenii, tocmai de aceea ar fi păcat să nu îi ajute și pe cei care i-au fost alături în tot acest timp.

De asemenea, bruneta a vrut să sublinieze faptul că nu va putea îndeplini orice fel de dorință, așa cum este evident, însă va încerca să îi ajute pe cât mai mulți din comunitatea sa, fie că este vorba de cursuri, intervenții sau chiar diverse produse pe care și le doreau de mult timp.

„Nu știu dacă vă amintiți, însă în luna iunie am postat un Q&A aici pe Instagram, în care v-am întrebat care ar fi cele trei dorințe ale voastre până la final de an. M-am gândit că dacă tot am o comunitate atât de mare și dacă tot am atât de mulți colaboratori, e și păcat că unii dintre voi, evident, oamenii pe care pot să îi ajut, să nu îi ajut să își îndeplinească visele. Acum, am selectat mai multe persoane din acel Q&A și am discutat cu prieteni, colaboratori, persoane pe care le știu că au aceste servicii sau produse. Până la final de an vreau să îndeplinesc foarte multe vise din comunitatea mea. V-am spus, mi s-ar părea și păcat având în vedere cât de multă lume am în jurul meu și câte posibilități am în jur, să nu fac asta.

Acum vă puteți imagina că au fost tot felul de dorințe, unele dintre ele chiar m-au impresionat și anume, să se vindece părinții de cancer, să își construiască o casă sau să își vindece micuții. Aici nu am putere, din păcate, însă fetele care și-au dorit curs de make-up, curs de manichiură, aparat dentar, rinoplastie, multe produse de make-up, produse anti-acnee, toate fetele care mi-au scris astfel de dorințe, am salvat username-ul lor și începând de săptămâna viitoare am să încep să vă trimit mesaje în privat și să îndeplinim visele persoanelor din comunitatea mea. ”, a scris Larisa Udilă pe rețelele sale de socializare.

Larisa Udilă le pregătește urmăritorilor săi o surpriză de proporții [Sursa foto: Instagram]