Jucătorul pe care Gigi Becali îl vrea titular la FCSB! Finanțatorul a anunțat alte transferuri

Mihai Lixandru a fost titularizat în locul lui Adrian Șut și nu a dezamăgit, marcând unicul gol al partidei, care le-a adus victoria „roș-albaștrilor”.

Performanțele sale i-au adus laude chiar și din partea lui

Gigi Becali, finanțatorul lui FCSB, a rămas profund impresionat de evoluția jucătorului polivalent, care poate evolua atât ca mijlocaș defensiv, cât și ca fundaș central. Latifundiarul din Pipera a mai anunțat că Lixandru va fi în permanență în teren la meciurile celor de la FCSB.

Gigi Becali: „E posibil să fie foarte folositor fundaș central, că e foarte sigur pe el, nu se precipită, n-are nicio frică”

„Lixandru nu e închizător, e inter. Nu va lipsi din teren. Va juca ori fundaș central, ori inter. E posibil să fie foarte folositor fundaș central, că e foarte sigur pe el, nu se precipită, n-are nicio frică.

Nici nu îl știam, trebuia să ținem la un meci de scor și au zis că să îl băgăm pe Lixandru. Când l-am văzut, materiale, agresivitate, apoi am văzut că a început să și dribleze, fizic bun, tehnică, hai să îl vedem”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.

După victoria cu Botoșani, formația dirijată de Elias Charalambous își menține poziția de lider, cu 29 de puncte, urmată de CFR Cluj, cu 26 de puncte, după remiza de duminică seară, în deplasare, contra lui Dinamo.

FC Botoșani ocupă în continuare ultima poziție în clasamentul Superligii, cu doar șase puncte acumulate în cele 12 partide disputate.

Gigi Becali, ambiționat de declarațiile lui Dan Șucu

Deși cu fiecare ocazie a transmis că nu o vede pe Rapid ca o rivală la titlu, menționându-le doar pe CFR Cluj și Universitatea Craiova, Gigi Becali a recunoscut că a fost

ambiționat de declarațiile acționarului majoritar din Giulești,

Finanțatorul vicecampioanei României a afirmat că vrea să le arate din nou celorlalți că „este numărul 1” și are de gând să aducă încă două sau trei nume mari în iarnă.

„M-a enervat și ăsta, Șucu, cică: 'Nici nu concep să fie Rapid sub FCSB'. M-au ambiționat și toate discuțiile despre Charalambous. Că e antrenor, că nu e. Și acum a venit și chestiunea asta cu Dinamo. Eu le-am demonstrat, dar dacă le mai arăt o dată, cred că le închid gura. Dacă Dinamo e pe ultimul loc sau retrogradează, să retrogradeze, nu mă interesează, dar dacă noi intrăm în Liga Campionilor, e altceva!

Zice și el (n.r. – Șucu), săracul, dar e băiat bun. Nu m-a supărat, nu e de supărare. Eu am vorbit cu el când voia să îl ia pe Edjouma. I-am zis că la fotbal e război! El cică nu vede lucrurile așa. Dar trebuie să le vezi. Chiar dacă CFR a luat campionatul 5-6 ani la rând, chiar dacă a luat și Farul doi ani, chiar dacă am fost pe locul 2, eu tot pe 1 am fost în fotbal.

Atât timp cât umplu stadioanele, cât vând jucători de 11-12 milioane de euro, tot eu sunt pe 1 în fotbal. Nu accept pe altul să fie mai tare decât mine. Și nu are cum să fie. Umplu stadioanele, 40-50% din suporteri sunt la mine, chiar dacă unii zic că e FCSB, că nu e Steaua, eu nu accept să fiu locul 2!

La iarnă trebuie să spulber tot. Nu mai ai voie să faci egal cu Hermannstadt. UTA ne-a bătut că a fost mizeria aia de arbitraj. Noi trebuie să jucăm și contra arbitrajului

Doi atacanți. Unul de careu și unul în dreapta, extremă. Nu m-am gândit la Ștefănescu. Dar nu suntem periculoși pe partea dreapta. Dacă își revine Tavi, adică George, nu mai iau. Nu pot să stau după Tavi în dreapta. Deși Băluță îmi place, poate nu mai iau în dreapta. E activ, e iute, joacă în viteză. Nu e 100% în formă, dar îmi place, e în joc tot timpul.

E posibil să iau și un închizător. Am văzut că Lixandru nu e închizător. Ca dovadă că nu stăpâneam mijlocul terenului. Nu am avut punctul fix pe unde trec mingile. Deci Lixandru va juca inter. Nu va lipsi din teren, că e jucător valoros. Va fi ori fundaș central, ori inter. E posibil fundaș central, că e sigur pe el, nu se precipită”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.