"Încerc să mă obișnuiesc că nu mai este" Mihai Albu povestește cum reușește să treacă peste moartea mamei sale, la mai bine de o lună de la nefericitul eveniment | EXCLUSIV

Mama lui Mihai Albu s-a stins din viața la finalul lunii august, vestea decesului aducând multă durere și multe lacrimi în rândul membrilor familiei.

Zinaia, mama celebrului designer, a murit la vârsta de 95 de ani, după o lungă perioadă dificilă.

Mihai Albu i-a organizat recent parastasul de 40 de zile, iar în exclusivitate pentru WOWbiz.ro a vorbit despre cum reușește să treacă peste momentele grele și mai ales peste moartea celei care i-a dat viață.

Zinaia și Mihai Albu au avut o relație extrem de frumoasă și de apropiată. Mama celebrului creator de modă a fost cea care i-a dat direcția în viață, după cum a mărturisit chiar el. Zinaia s-a asigurat că îndrăgitul creator de pantofi va primi lecții importante de la viață. Ea știa cât de mult îi place să deseneze și l-a susținut necondiționat în tot ceea ce a făcut.

Mihai Albu povestește cum reușește să treacă peste moartea mamei sale

La finalul lunii august, Mihai Albu a avut parte de un moment extrem de greu, atunci când mama lui s-a stins din viață. Zinaia a murit la onorabila vârstă de 95 de ani. Momentul a fost unul extrem de trist pentru toți, însă acum pare că lucrurile s-au mai așezat.

Recent, îndrăgitul creator de pantofi i-a organizat mamei sale parastasul de 40 de zile și mărturisește că se adaptează în această perioadă. Iubita i-a fost alături lui Mihai Albu în aceste clipe grele și astfel a reușit să treacă un pic mai ușor peste pierderea suferită.

"Încerc să mă reintegrez cumva, sigur că a fost un șoc, sunt destul de deprimat așa, dar viața merge înainte. Asta este, trebuie să mă obișnuiesc cu ideea că mama nu mai este. Au fost niște săptămâni grele. Chiar acum vreo 9 zile am făcut parastasul de 40 de zile.

Îmi este mai ușor să trec peste aceste momente pentru că este prietena mea lângă mine și mă mai iau cu tot felul de activități, avem un fel de viața de familie acum", a povestit Mihai Albu, pentru WOWbiz.ro.

Mihai Albu împreună cu mama sa [Sursa foto: Facebook]

"Ultimii cinci ani au fost mai greoi pentru mama"

În ceea ce privește planurile pentru această toamnă, designerul spune că momentan se rezumă la muncă. Pregătește o nouă colecție și activitățile din atelier îi ocupă cea mai mare parte a timpului.

"Nu am planuri mari, încă mai lucrez la colecția de Toamnă – Iarnă. Este mult de lucru și în rest alte planuri nu mi-am făcut pentru că încă nu este cazul.

Am avut ultimii cinci ani mai grei oarecum pentru mama. A necesitat îngrijire continuă, 24 din 24 de ore, cu zile mai bune, cu zile mai rele. În ultima perioadă zilele mai rele se îndesiseră. Sigur că mie nu mi-a fost greu pentru că așa am simțit și am îngrijit-o cât am putut și i-am asigurat toate cele necesare cât să aibă liniște și să aibă tot ce îi trebuie. Acum îmi lipsește, dar încerc să mă obișnuiesc că nu mai este și că nu mai am atâta răspundere", a mai adăugat Mihai Albu, pentru WOWbiz.ro.

Mihai Albu, ghidat în carieră de către mama sa

Într-un interviu realizat în trecut de jurnaliștii WOWbiz.ro, Mihai Albu a vorbit despre unele dintre cele mai frumoase amintiri cu mama sa. Zinaia i-a dat direcția în viață, așa cum spune chiar îndrăgitul designer și l-a susținut în tot ceea ce a făcut.

"Îmi vine în minte perioada de după ce a murit tatăl meu, când mama a fost cea care s-a ocupat singură de mine cu meditații, cu multă direcționare înspre a-mi urma visul, acela de a urma cursurile unei facultăți fie de artă, fie de arhitectură. Știa că îmi place foarte mult să desenez și pentru asta m-a susținut necondiționat. Deși de mult ori eu am vrut să abandonez pentru că am fost la un liceu de matematică – fizică și nu avea profil de desen, cu toate acestea m-a susținut foarte mult.

Mi-a dat direcția în viață și m-a susținut foarte tare. Fiind o mamă singură și eu fiind adolescent sigur că s-a luptat foarte tare", ne-a povestit Mihai Albu, la începutul acestui an.

