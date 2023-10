În ce relații au rămas Ana-Maria Mocanu și Rareș Ciortan: „Este un bărbat foarte orgolios”. Foștii iubiți au făcut mare scandal când s-au despărțit | EXCLUSIV

In articol:

Ana-Maria Mocanu este cunoscută în showbiz-ul românesc drept dansatoare la evenimente și asistentă TV. Nu s-a ferit niciodată să își expună viața personală, fiind mereu sinceră și transparentă. Tot timpul este cu zâmbetul pe buze și te molipsește cu energia ei.

Ana-Maria Mocanu, adevărul despre despărțirea de fostul iubit

Ana-Maria Mocanu și Rareș Ciortan au avut o poveste de iubire frumoasă, dar care s-a terminat cu mare scandal. Toată țara a fost martoră la ruptura lor. Acum, după doi ani, Ana explică ce a dus la despărțirea lor și cum se înțeleg în prezent.

„Au fost foarte multe certuri, foarte multe discuții, nu eram pe aceeași lungime de undă. El este un bărbat extrem de orgolios și eu sunt o femeie la fel. De la „de ce ai pus paharul aici?” se ajungea să dăm foc la casă. Au fost multe discuții între noi. A fost la un moment dat și un scandal public între noi, ne-am făcut diverse reproșuri și nu ne-a mai reglat niciodată. Atunci am preferat ca fiecare să își vadă de treaba lui și de drumul lui în viață. Am rămas într-o relație de „bună ziua” și „la revedere”. Ne-am întâlnit de curând la un eveniment și am discutat strict profesional. A trecut o perioadă de doi ani și atunci timpul le-a așezat într-un fel. El și-a refăcut viața, e cu cineva. Nu ne datorăm nimic, nu e dușmănie.”, a declarat Ana-Maria Mocanu.

Ana-Maria Mocanu, totul despre viața sentimentală actuală

Ana a vorbit deschis despre viața ei sentimentală din prezent, ba chiar a recunoscut că își dorește să devină mămică. A spus ce s-a întâmplat în viața ei de la despărțirea de fostul iubit și că așteaptă ca Dumnezeu să îi trimită un copil.

„Nu am o relație. De la ultima relație pe care am avut-o și care a fost publică, nu există nimeni în viața mea, nu pentru că nu vreau eu, dar nu am întâlnit persoana potrivită. Nu am un standard, bărbații se grăbesc în ziua de azi, foarte mult, vor ceva să fie. Mie îmi place să fiu curtată, eu sunt mai pe vechi. Un copil mi se pare cea mai mare binecuvântare de la Dumnezeu. Consider că nu există nimic mai important și mai de preț pe acest pământ. În momentul în care o să mă binecuvinteze Dumnezeu de a fi mamă, cu siguranță o voi face, dar n-am cu cine.”, a precizat Ana-Maria Mocanu, la Bărbați vs Femei.

