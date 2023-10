„Îl țin și eu gratis o lună-două” Directorul azilului unde se află Irinel Columbeanu a vorbit sincer despre situația acestuia! Bărbatul nu plănuiește să-l țină cazat, fără bani, pe fostul milionar prea mult timp

In articol:

Irinel Columbeanu nu traversează deloc o perioadă bună! Cu ani buni în urmă, fostul milionar a pierdut tot, ajungând falit, iar îl ultima vreme, nici problemele de sănătate nu-i mai dau pace, suferind 2 atacuri vasculare cerebrale. Astfel, fostul soț al Monicăi Gabor a decis să meargă într-un azil, care să-i fie casă pentru următoarea perioadă, însă se pare că problemele financiare îi îngreunează într-o oarecare măsură șederea în respectivul centru.

Nu de mult, au apărut câteva informații despre pensia fostului milionar, care nu l-ar ajuta nici măcar să acopere costurile lunare ale azilului.

Așadar, pentru a lămuri întreaga situație, chiar directorul centrului a vorbit despre acest aspect, explicând că îl va lăsa pe Irinel Columbeanu să locuiască, pe gratis, în azil timp de câteva luni, însă nu plănuiește să îi ofere un astfel de beneficiu fostului milionar pe o perioadă nedeterminată.

„ El acum trăie ș te dintr-o pensie de nici 20 de milioane, de unde să aibă bani să plătească?! Speră să-l ajute prietenii, cei de la televiziune (că el niciodată nu a cerut bani ca să vină în emisiuni), și domnul Becali, în ultimă instanță. Tot Gigi Becali a dat bani și pentru Zina, vreo 10.000 de euro, pentru că nici la ea nu avea cine să plătească azilul. Acum eu sunt î ntr-o situație ingrată, pentru că nici nu pot să dau un om afară în așa stare, nu mă lasă inima, dar nici să-l țin la infinit fără bani nu am cum. Mi-e imposibil. Îl țin și eu gratis o lună-două! Eu îl cunosc pe Irinel și ne leagă o prietenie sinceră, pentru că și tatăl lui a fost tot la noi internat, pe ultima perioadă a vieții. Nu puteam să nu-l găzduiesc atunci când am aflat în ce stare este și că are nevoie de ajutor de urgență”, a declarat Ion Cassian, proprietarul căminului de bătrâni din Ghermănești, Click.

Irinel Columbeanu se simte mult mai liniștit de când a luat decizia de a locui într-un azil

De curând, invitat în cadrul emisiunii ”Fiță cu Adiță”, Irinel Columbeanu a mărturisit cu sinceritate că se simte mult mai liniștit de când a luat hotărârea să se mute într-un azil.

Mai mult, fostul milionar a dezvăluit chiar că a primit deja o vizită, chiar de la fosta lui parteneră de viață Oana, și speră în continuare că apropiații vor veni să-l vadă.

„Sunt foarte liniștit. Asta e ceea ce am căutat. Sunt mai liniștit aici decât eram până acum. M-a vizitat fosta mea iubită Oana și sper să mai primesc vizita unor prieteni buni. Irina m-a sunat și Monica mi-a scris. Am comunicat cu amândouă și știu că sunt aici. Poate mă vor vizita”, a spus Irinel Columbeanu, în emisiunea ”Fiță cu Adiță”.

