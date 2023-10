Gheorghe Turda și-a spus părerea sinceră despre cuvintele pe care Irina Irimes i le-a adresat lui Theo Rose, în cadrul unei emisiuni TV! Artistul îi ia apărarea iubitei lui Anghel Damian: „Are o voce foarte bună”

In articol:

Theo Rose și Irina Rimes au avut un schimb de replici în cadrul emisiunii unde ambele sunt jurate. Iubita lui Anghel Damian a răbufnit și a izbucnit în lacrimi, ceea ce a creat o adevărată isterie pe rețelele de socializare. Se pare că internetul s-a împărțit în două tabere, iar Irina Rimes s-a trezit brusc cu un val de critici în mediul online, întrucât internauții au crezut că Theo Rose ar fi plâns din cauza disputei pe care au avut-o.

Ulterior, cele două artiste au mărturisit că, de fapt, nu ar avea nimic de împărțit, ci din contră. Acestea au spus că se înțeleg bine și chiar apreciază stilul muzical al fiecăreia.

Mai mult decât atât, se pare că nu doar internauții s-au arătat deranjați de disputa dintre cele două, ci și colegii de breaslă. Gheorghe Turda a intervenit la rândul său și și-a spus părerea despre scandalul momentului.

Gheorghe Turda intervine în scandalul dintre Irina Rimes și Theo Rose

Irina Rimes și Theo Rose s-au trezit peste noapte într-un scandal conturat de internauți. Mai precis, cele două artiste au avut un schimb de replici la televizor, în cadrul emisiunii unde sunt jurate. Vrând să convingă concurentul să meargă mai departe în echipa lor, deseori jurații ajung să aibă și replici ceva mai tăioase.

Așa s-a întâmplat și de această dată, iar iubita lui Anghel Damian a răbufnit în lacrimi. Tocmai din acest motiv, fanii ei au crezut că motivul pentru care a plecat din platou a fost schimbul de replici pe care l-ar fi avut cu colega sa de breaslă.

„Irina Rimes: Adică ce? Vrei s-o duci în lăutărie?

Theo Rose: Nu. Asta ai înțeles tu din lumea mea? Mă atacă acum, pentru că cu asta o să mă atace… că n-avem ce să facem. Asta e crucea noastră!”, a fost dialogul dintre Irina Rimes și Theo Rose, din cadrul emisiunii de talente muzicale.

Ulterior, cele două artiste au mărturisit că discuția lor s-a văzut altfel de acasă, iar ele nu ar avea, de fapt, nimic una cu cealaltă.

Ba mai mult decât atât, Theo Rose i-a asigurat pe fanii ei că nu Irina Rimes a fost motivul pentru care ea a început să plângă.

Chiar și așa, oamenii au continuat să vorbească despre scandalul momentului, inclusiv mai mulți oameni din domeniu. Gheorghe Turda a intervenit și el, mărturisind că, din punctul său de vedere, Theo Rose are o voce mult mai bună decât a Irinei Rimes. Mai mult decât atât, interpretul a mai adăugat și faptul că niciun artist nu ar trebui să fie judecat în funcție de genul muzical pe care îl cântă.

„Eu am ascultat-o adesea pe Theo Rose, are o voce foarte bună, e foarte bine pregatită, a muncit mult ca să ajungă cineva, un nume. Și ce dacă ea cântă la petreceri? Si eu cânt la nunți de peste 50 de ani, dar am fost și pe scenă, am jucat în ”Nunta lui Figaro”, la Operă, sunt absolvent de canto, la Conservator.

S-a luat de ea Irina Rimes, pe care au băgat-o, prin jurii, ca să se afirme? După ce criterii o judecă, căci vocea ei nu m-a impresionat? Vocea lui Theo Rose e incomparabil mai bună decât cea a Irinei Rimes.

Repertoriul lui Theo Rose îmi amintește de cel al Aurei Urziceanu. O știu și pe Raluca Diaconu, sora lui Theo, tot o solistă bună. Mâine chiar am o filmare cu ea, la TV. Sunt ambele extrem de talentate”, a mărturisit Gheorghe Turda pentru Playtech.ro.

