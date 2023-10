Gabriela Cristea și Tavi Clonda au știut că vor avea copii, deși prezentatoarea TV se confrunta cu probleme de sănătate! Păsările și-au construit un cuib, chiar în camera pe care o aveau pregătită pentru fetițe

In articol:

Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează unul dintre cele mai îndrăgite și apreciate cupluri din showbiz-ul românesc, trăind o frumoasă poveste de dragoste de ani buni. Cei doi sunt extrem de fericiți împreună și viața lor a devenit completă în momentul în care au apărut cele două fiice ale lor, Iris și Victoria, de care sunt extrem de mândri.

Cei doi și-au dorit enorm să devină părinți și, chiar dacă nu au avut un drum ușor de parcurs spre îndeplinirea acestui vis, în cele din urmă, dorința lor a devenit realitate.

Ei bine, un lucru pe care cei doi nu l-au dezvăluit până acum este legat de faptul că, înainte de a veni pe lume primul lor copil, Gabriela și Tavi au primit un semn, care a prevestit nașterea unui bebeluș în familia lor. Așadar, prezentatoarea TV și-a deschis sufletul în fața publicului ei și a povestit exact ce s-a întâmplat înainte de a deveni mamă pentru prima dată.

”El mi-a zis ulterior. Noi ne construiam casa la Corbeanca și hotărâsem că asta e camera copilului, așa mai departe. Noi am făcut casa de pe un an pe altul. Camera Victoriei a fost ultima amenajată. De ce? Pentru că își făcuseră cuib doi guguștiuci care au făcut puiuți. Au veni muncitorii și voiau să strice cuibul. Tavi le-a spus că nu, să construiască pe lângă, să poată să-și scoată puii la lumină. Apoi, evident, am stricat cuibul că și ei au plecat. Tavi a zis că asta a fost un semn și am știut că în camera aia vom avea un copil, chiar doi”, a spus Gabriela Cristea în podcastul moderat de Ilinca Vandici.

Tavi Clonda a dat totul din casă despre neînțelegerile din relația cu Gabriela Cristea

Nu de mult, Tavi Clonda a fost mai sincer ca niciodată și a vorbit deschis despre neînțelegerile din relația cu mama copiilor lui, Gabriela Cristea.

Artistul a dezvăluit exact ce se întâmplă în căsnicia lor, dar și de la ce au pornit cele mai mari discuții în cei 10 ani de când formează un cuplu.

„Da, au fost. Nouă nu ne plac relațiile cu năbădăi. Mie îmi place să fie ceva constant, iar sentimentele să crească. Au fost vreo două certuri, aiurea în tramvai, suntem amândoi orgolioși. Eu am plecat la un prieten, ea a plecat singură. A doua oară a fost presiune cu casa, nu mai știu, era și cu pandemia…important e să nu dureze foarte mult.

Oricum, două certuri în zece ani, mi se pare că e ok. Și ea lasă de la ea, dar eu las mai mult, mai ales acum, după copii. Ea e mai aprinsă uneori, muncește și foarte mult.”, a mai spus artistul pentru Playtech.ro.

