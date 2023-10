Femeia cu care David Beckham a trădat-o pe Victoria s-a îmbogățit. "Este ceva ce știu despre el, un detaliu intim!”. Rebecca Loos ar fi luat un milion de lire sterline

In articol:

Rebecca Loos, femeia cu care David Beckham a trădat-o pe Victoria în 2004, este, acum, o femeie bogată. Celebrul fotbalist și soția lui au rămas în schimb cu…multe sechele în suflet!

Rebecca Loos, femeia cu care David Beckham a trădat-o pe Victoria, putea să-l ducă la divorț

În 2004, presa mondială îl punea la zid pe David Beckham! Pe atunci, fotbalist la Real Madrid, starul fotbalului britanic ar fi fost prins în ofsaid cu Rebecca Loos, cea care îi era asistentă…personală. Mai mult, ca dracu’ să fie cu adevărat negru, femeia, care, acum, are 46 de ani, iar pe atunci 26, a vorbit despre relația cu celebrul jucător, dând detalii ce l-au pus într-o situație foarte proastă, chiar s-a vorbit și despre un divorț.

Într-un interviu acordat, la vremea respectivă, pentru publicația News of the World, Rebecca Loos, a dezvăluit că a avut o relație secretă, de 4 luni, cu David Beckham, lucru negat, inițial, de fotbalist.

Însă, în momentul în care tânăra a spus că poate proba în instanță afirmațiile, el a tăcut mâlc.

David Beckham [Sursa foto: Instagram]

Citește și: David Beckham a fost pus de antrenor să se tundă înainte de meci! Fostul fotbalist a povestit un episod din perioada în care evolua la Manchester United, sub comanda lui Sir Alex Ferguson

Citeste si: Cum scapi de herpesul bucal – simptome, cauze și opțiuni de tratament

Citeste si: EXCLUSIV: Cum vrea Rusia să se folosească de războiul din Israel: ”Încearcă deja să impună narative false privind arme ucrainene folosite de către Hamas”- stirilekanald.ro

Rebecca Loos l-a dat de gol pe David Beckham!”Doar femeile care au avut o relație cu el îl știu”

Rebecca Loos a dorit să dea niște indicii prin care să își susțină declarațiile și să lase loc și de alte declarații, poate chiar mai dure, dacă ar fi fost cazul.

"Este ceva ce știu despre el, un detaliu intim al corpului, pe care cred că doar femeile care au avut o relație cu el îl știu. Dacă va trebui să probez asta, o voi face la tribunal, nu la TV", menționa Rebecca Loos, în 2004, pentru Sky TV.

Primul interviu despre relația cu David Beckham i-a adus în conturi asistentei Rebecca Loos suma de 350.000 de lire sterline, apoi când a vorbit despre relațiile intime pe care le-ar fi avut cu vedeta fotbalului, și anume de 4 ori în decursul a 4 luni, timp în care a schimbat mai multe SMS-uri cu acesta, ea a încasat în total nu mai puțin de un 1 milion de lire sterline, a scris The Independent.

David Beckham [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Soția lui Messi a făcut senzație, la prima apariție la Inter Miami, cu o pereche de pantaloni roz de 2.000 de euro! Ce mesaj a primit imediat Antonela Roccuzzo de la Victoria Beckham

Citeste si: „Asta ne-a mai rămas. Mă culc cu el în gând, mă trezesc cu el. Când mă culc îl văd.” Un preot a susținut o slujbă, în locul în care Sebi a trecut la cele sfinte- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV: Cum vrea Rusia să se folosească de războiul din Israel: ”Încearcă deja să impună narative false privind arme ucrainene folosite de către Hamas”- stirilekanald.ro

Citeste si: ”Felicitări dragilor” Pas important pentru Cleopatra Stratan și Edward Sanda. Ce mesaj au transmis pe rețelele de socializare- radioimpuls.ro

David Beckham a recunoscut! ”A fost cea mai grea perioadă pentru mine și Victoria!”

La 20 de ani atunci, în documentarul "Beckham", Victoria și David Beckham au vorbit despre acuzațiile de infidelitate care i-au fost aduse fostului fotbalist.

”A fost prima dată când eu și Victoria am fost puși sub o asemenea presiune în mariajul nostru”, a spus Beckham, completat apoi și de soția lui. ”100%. A fost cea mai grea perioadă pentru noi, simțeam că lumea este împotriva noastră. Problema este că ajunsesem să fim și noi unul împotriva celuilalt, ca să fiu sinceră. Până la Madrid, uneori părea că suntem noi împotriva celorlalți, dar eram împreună, eram conectați, ne aveam unul pe celălalt. Dar când am fost în Spania, nici nu am simțit cu adevărat că ne aveam unul pe celălalt. Și asta e trist. Nici nu pot să încep să vă spun cât de greu a fost. Și cât de mult m-a afectat”, a precizat Victoria, potrivit The Independent.

David Beckham se întâlnea pe ascuns cu Rebecca Loos la hotelul San Mauro. ”Ce se întâmpla în cameră”

Dacă David Beckham și Victoria au făcut dezvăluiri pe marginea ”trădării jucătorului”, mai nou și jurnaliștii au început să scotocească în trecut și să vină cu alte picanterii din acea perioadă.

”A angajat-o să vină la Madrid ca asistentă a lui pentru a-l ajuta cu lucruri de zi cu zi, cum ar fi să-și caute o casă sau o școală. Rebecca și David au început să aibă o relație foarte strânsă. S-a aflat că se întâlneau la hotelul San Mauro. Ce se întâmpla acolo în cameră, ei știu asta”, a transmis un apropiat al Rebeccăi Loos, conform Mundo Deportivo