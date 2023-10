„Eu am învățat o lecție!” Carmen de la Sălciua, decizie radicală, la doar 3 zile de la ziua sa de naștere! Luni întregi l-a supus la „chinuri”, doar de dragul frumuseții

In articol:

În ultimii ani, Carmen de la Sălciu ș-a făcut o serie de schimbări radicale în ceea ce privește podoaba sa capilară. A trecut de la brunet la blond, până la cele mai pretențioase culori, fiind nevoită, în acest context, să apeleze și la tratamente agresive.

De când a decis să se tundă bob, a pus mai mult preț pe sănătatea părului său, așa că a decis să-i ofere grija de care are nevoie.

În tot acest timp a purtat extensii sau peruci, după bunul plac, însă, între timp, părul i-a crescut suficient de mult încât să și-l poată coafa fără să mai intervină cu astfel de artificii. În cadrul unei postări recente din mediul online, artista a recunoscut că și-a supus părul la „chinuri”, însă de acum își va menține părul brunet, fără să mai facă „sacrificii” din acest punct de vedere.

„Săracul păr... a trecut prin atâtea schimbări... dar a revenit la sănătate! Eu am învățat o lecție! Schimbările culorilor de păr... omoară sănătatea lui! Așa că, brunet pentru totdeauna”, a fost mesajul pe care Carmen de la Sălciua l-a postat în mediul online.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: EXCLUSIV: Mama Elodiei, lovitură pregătită pentru Cristian Cioacă, la o lună de la eliberarea sa: "În momentul în care a suprimat viața Elodiei, erau bani în cont, avea imobile"- stirilekanald.ro

Citește și: Carmen de la Sălciua și-a deschis sufletul: "Cu siguranță nimic nu a fost întâmplător în viața mea". Artista, povești în premieră de ziua ei de naștere| EXCLUSIV

Carmen de la Sălciua a împlinit recent 35 de ani

Carmen de la Sălciua a împlinit 35 de ani în urmă cu doar 3 zile, un moment foarte specială pentru ea și pentru întreaga sa familie.

Pe rând, a sărbătorit cu familia și cu prietenii, însă ziua sa de naștere și-a petrecut-o cu soțul său.

„Astăzi o să petrec cu soțul meu, zilele trecute am fost cu prietenii, cu familia, iar astăzi vom petrece doar noi doi. Încă nu a venit cu cadoul (râde), dar se lasă așteptat. Nu i-am bătut niciun apropo legat de cadou, el oricum știe tot, nu prea am nevoie de nimic, doar că vrea el să facă un gest frumos, dar în rest nu am nevoie de nimic, însă voi anunța pe Instagram”,

a spus Carmen de la Sălciua, conform Spynews.ro

Citește și: Ce i-a spus Marcela Fota fiului ei despre relația pe care o are cu iubitul tinerel?! Cum a reacționat familia fostului ei soț, după ce s-a aflat de idilă? „Dacă vreau, stau și cu unu de 18 ani. Este problema mea!”