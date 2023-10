„Este foarte greu să îți vezi puiul suferind” Mari Mavrodin a ajuns la medic cu fiul ei, din cauza problemelor de sănătate! Tânăra mămică trece prin momente grele

In articol:

În ultima perioadă, fiul lui Marinela Mavrodin a avut o serie de probleme de sănătate, cărora mama lui nu a reușit să le dea de cap până în acest moment. Cu toții se pregătesc să plece într-o scurtă vacanță, însă se pare că micuțul le-ar da peste cap planul părinților lor.

Cu numai câteva ore în urmă, fosta concurentă de la „Puterea dragostei” și-a pus admiratorii la curent cu starea de sănătate a fiului ei, menționând că febra încă nu i-a dat pace și că, în urma consultului medical, a depistat că are roșu în gât.

Pentru că nicio soluție de la medic nu a avut efectul așteptat, Mari Mavrodin le-a cerut admiratorilor săi din mediul online remediile care i-au ajutat pe ei cu problemele de sănătate ale celor mici, pentru a le testa și ea. Printre mai multe remedii, tânăra mămică a primit și mai multe mesaje prin care mămicile se plângeau de această perioadă foarte dificilă pentru cei mici, fiind foarte predispuși la tot felul de complicații. Mari nu a putut decât să fie empatică și să își exprime părerea de rău cu privire le aceste situații, una dintre mămici chiar spunându-i că fetița ei a fost diagnosticat cu covid.

„Tot pe febră suntem! Cred că este prea puțin nurofen și supozitor. Am fost și azi la doctor pentru că urmează să plecăm într-o minivacanță și am vrut să discut cu doctorul. Așa cum am bănuit, are roșu în gât. Voi ce ați folosit pentru răceală?”, a scris Mari în mediul online.

„Fetița mea de 4 luni, la fel, și diagnosticul a fost de covid.”, i-a scris una dintre urmăritoarele sale.

„Doamne, covid la 4 lunițe. Urăsc toți virușii ăștia făcuți în laborator, este foarte greu să îți vezi puiul suferind”, i-a răspuns Mari.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: EXCLUSIV: Mama Elodiei, lovitură pregătită pentru Cristian Cioacă, la o lună de la eliberarea sa: "În momentul în care a suprimat viața Elodiei, erau bani în cont, avea imobile"- stirilekanald.ro

Marinela Mavrodin, mămică pentru prima dată

Marinela Mavrodin a devenit mămică pentru rima dată în urmă cu circa 8 luni. A fost o zi foarte fericită pentru ea și pentru întreaga sa familie. La scurtă vreme după ce a născut, tânăra mămică a scris un mesaj emoționant în mediul online.

„Încă nu am cuvinte. Deja încep durerile și efectul anesteziei se duce. A fost cezariană de urgență. Calmantele nu fac față. Sper doar să dorm toată noaptea și mâine să mă simt cât de cât ok. Ce dor îmi este de Robert Urucu. Abia aștept să vină mâine la noi.”, a scris Marinela Mavrodin pe Instagram.

Citește și: „Nu sunt pregătită să îl iau de bărbat” Marinela Mavrodin nu își dorește să mărite cu Robert? Tânăra mămică a șocat pe toată lumea cu ultimele declarații

Citește și: „Să meargă la spovedanie” Maria Constantin a comis un păcat major, chiar în ziua în care a făcut petrecerea de nuntă! Preotul a spus-o clar și răspicat: „Nu avem voie să încălcăm aceste legi dumnezeiești”

Citeste si: „Acolo e locul unde ne facem toate sărbătorile. Şi Crăciunul o să fie tot acolo, lângă băiatul nostru.” Ce decizie a luat tatăl lui Sebi, la două luni de la tragicul eveniment de la 2 Mai- kfetele.ro

Citeste si: Ce avere are Ion Georgescu, primarul din Mioveni? A fost reținut sub acuzația de trafic de influență- stirilekanald.ro

Citeste si: Theo Rose, despre schimbările care s-au produs în viața sa. Când va avea loc nunta ei cu Anghel Damian: "Se va întâmpla discret, la fel ca botezul lui Sasha"- radioimpuls.ro