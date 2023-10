Ella Tina și iubitul ei s-au despărțit! Cei doi se certau destul de des în ultima perioadă: „El are stresul lui și eu am stresul meu”

In articol:

Viața a supus-o la multe încercări pe Ella Tina! După decesul mamei sale, tatăl acesteia s-a îmbolnăvit, confruntându-se în prezent cu probleme de sănătate, iar de curând, bruneta și fostul partener și-au spus ”Adio”.

Așa se face că, recent, în cadrul unei emisiuni TV, fosta concurentă de la ”Puterea Dragostei” și-a deschis sufletul în fața fanilor ei și a vorbit despre separarea de fostul iubit.

Tânăra a explicat că atât ea, cât și bărbatul treceau printr-o perioadă de stres și, cel mai probabil, asta a dus și la neînțelegerile dintre ei, căci în ultima perioadă cei doi se certau destul de des, spune ea.

„Am fost foarte agitată! El era și este un băiat foarte ok, doar că și el are stresul lui, și eu am stresul meu. Eu nu mai numesc acum o relație închegată până nu e ceva... să treacă un an. Ne certam foarte des... nu știu, în ziua de azi nu mai țin relațiile”, a declarat Ella Tina, în cadrul unei emisiuni TV.

Cum se simte tatăl Ellei Tina în prezent

Nu cu mult timp în urmă, Ella Tina dezvăluia public faptul că tatăl ei se confruntă cu probleme de sănătate, confruntându-se cu mai multe afecțiuni după tragedia prin care a trecut familia ei, respectiv decesul mamei brunetei.

Cu toate acestea, însă, în prezent, părintele tinerei este mult mai bine, iar vedeta a oferit o serie de detalii despre starea de sănătate a bărbatului.

„Tatăl meu a trecut printr-o intervenție destul de gravă și acum e bine. El e încă în spital, dar e bine, a ieșit din operație cu bine și ne bucurăm. Tata a făcut operație de micșorare de stomac, dar el suferea de diabet, avea mai multe probleme pneumologice, avea pe parte de cardiologie... avea mult mai multe. Tatăl meu a ieșit bine din operație și asta mă face fericită”, a declarat bruneta.