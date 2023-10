„E puțin diferit” Ioana Ginghină a vorbit despre cum s-a schimbat relația ei, la două săptămâni după ce s-a căsătorit. Dovada că ea și Cristi Pitulice sunt mai fericiți ca înainte

In articol:

Ioana Ginghină s-a căsătorit cu alesul inimii sale în urmă cu două săptămâni și este mai fericită ca niciodată! Actrița și proaspătul ei soț au spus „DA” de curând, iar relația lor pare extrem de solidă, mai ales în urma ultimelor declarații făcute de vedetă. În urmă cu puțin timp, Ioana Ginghină a povestit, în mediul online, cât de frumoasă este căsnicia ei și a lui Cristi Pitulice.

De când s-a căsătorit, Ioana Ginghină a tot fost întrebată ce s-a shimbat între ea și Cristi Pitulice, după ce au devenit soț și soție. Ei bine, actrița a hotărât că este timpul să răspundă la această întrebare, printr-o postare pe pagina ei de Instagram. Vedeta a dezvăluit că ea și proaspătul ei soț se înțeleg la fel de bine ca înainte, însă căsnicia a venit la pachet și cu câteva lucruri extrem de frumoase în plus, cum ar fi alinturile celor doi și glumele tot mai dese pe care și le spun, căci dragostea dintre ei a rămas la fel de intensă.

„Toată lumea, (mai ales jurnaliști) mă întreabă cum e viața de proaspăt căsătorită, nu-i așa? Ei bine, am o veste pentru voi. Totul e la fel, doar că acum, în loc să îi spun "iubire", îi spun "soțule". Și da, e puțin diferit, dar într-un mod amuzant. Acum, când gătesc, se pare că am un condiment secret, numit "dragoste de soție". Iar el, a descoperit o nouă tehnică de a duce gunoiul, care implică mai multe alinturi și râsete decât ați crede. Deci, cum e viața la două săptămâni de la nuntă? E ca și cum am rămas în aceeași comedie romantică, doar că acum avem roluri noi. Și, sincer, ne place de nebunie!”, a transmis Ioana Ginghină, pe pagina ei de Instagram.

Ioana Ginghină și Cristi Pitulice, separați după nuntă

Nici bine nu s-au căsătorit Ioana Ginghină și Cristi Pitulice, că deja au petrecut câteva zile separați unul de celălalt. Actrița a povestit, recent, că a rămas singură acasă, chiar după nuntă, din cauza faptului că proaspătul ei soț a trebuit să meargă într-o călătorie de afaceri. Cristi Pitulice își pusese business-urile pe pauză pentru organizarea nunții, așa că, după ce evenimentul important s-a terminat, a putut să-și reia activitățile, fiind nevoit să stea o perioadă departe de casă.

„Soțul, după ce a făcut nunta, a plecat. E plecat până joi. Pentru că s-a ocupat mult de nuntă și și-a lăsat businessurile mai lejer, acum se reocupă de ele. După care revine iar la atribuțiile de soț. Am și zis, de când e soț, nu prea mai stă pe acasă”, a declarat Ioana Ginghină pentru Unica.ro.