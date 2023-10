Dinu Maxer și Magdalena Chihaia, interviu în premieră! Cei doi îndrăgostiți povestesc cum a început povestea lor de iubire și cine i-a adus împreună: "Am plecat prieteni și ne-am întors iubiți" | EXCLUSIV

In articol:

Divorțul Deei și al lui Dinu Maxer a zguduit lumea mondenă în primăvara acestui an.

Cei doi au pus punct mariajului de peste 10 ani și au pornit pe drumuri separate. În prezent fiecare și-a refăcut viața și se bucură de dragoste. Dinu Maxer are o relația cu Magdalena Chihaia.

Cei doi au format o pereche în plan profesional inițial, iar treptat și-au dat seama că există atracție și sentimente așa că au devenit un cuplu. În premieră, într-un interviu acordat în exclusivitate Corneliei Ionescu la WOWnews, Dinu Maxer și Magdalena Chihaia și-au deschis sufletul și au povestit cum a început relația lor, dar și cine a fost omul care i-a adus împreună.

Cum a început povestea de iubire dintre Dinu Maxer și Magdalena Chihaia

Dinu Maxer și Magdalena Chihaia formează în prezent un cuplu, însă înainte cei doi au fost parteneri în plan profesional. Cei doi artiști au avut proiecte comune și au făcut tot posibilul ca fiecare evenimente sau clip să fie unul de succes.

Așa se face că împreună au plecat și în Dubai, acolo unde au participat la un concurs de Salsa. Au pornit spre Dubai ca prieteni, însă în România s-au întors ca și iubiți. Scânteia s-a produs acolo, deși o chimie ar fi existat încă de la început.

"Magia și scânteia și legătura s-au format într-o plecare în Dubai, unde am pleca și prieteni să explorăm zona Salsa și să devin chiar brand ambasadori pentru un festival de Salsa din Dubai în România. Acolo s-a întâmplat magia. Am plecat prieteni și ne-am întors iubiți", a povestit Dinu Maxer, în emisiunea Corneliei Ionescu.

La rândul său, Magdalena a dezvăluit că a fost, încă de mică, o fană a trupei AXXA, iar dintre membrii formație, spune că cel mai frumos era Dinu Maxer. Dinu este și singurul artist cu care Magdalena a avut voie să își pună un poster în cameră.

"Mie mi-a plăcut de Dinu încă din adolescență. Eram fan AXXA, eu știam că există Dinu Maxer și restul de trei băieți.

Singurul poster pe care m-a lăsat tata să-l țin pe ușă a fost unul cu Dinu. Fiecare a mers pe drumul lui, el oricum nu mă cunoștea, eu îl știam.(...) Când ne-am cunoscut, am aflat că el văzuse deja momentul meu cu sora Magdalena", a mai dezvăluit frumoasa brunetă, în exclusivitate la WOWnews.

Dinu Maxer și Magdalena Chihaia [Sursa foto: Captură YouTube]

Dinu Maxer și Magdalena Chihaia, detalii în premieră despre cum s-au cunoscut

Dinu Maxer și Magdalena Chihaia au vorbit, în premieră, despre momentul în care s-au cunoscut. Florin Burescu, un bun prieten al amândurora a fost persoana care a jucat un rol esențial în povestea lor. Deși au simțit o chimie încă de la început, Dinu și Magda au decis să mai aștepte, tocmai pentru că artistul abia ce ieșise din mariajul cu Deea.

Magdalena Chihaia: Primul lucru a fost așa: Bună, eu sunt Dinu Maxer, te-am văzut la emisiune, eu i-am spus: bună, eu sunt Magdalena, fana ta. Florin Burescu era de față.

Dinu Maxer: Florin Burescu prietenul nostru comun care cumva este și nașul relației. Este Cupiton. Noi ne-am cunoscut în seara respectivă, am stat de vorbă până la 3-4 dimineața, dar după nu am vrut să continuăm. Am simțit ceva fiecare, dar nu am continuat.

Magdalena Chihaia: Am lăsat-o așa pentru că nu era momentul potrivit. Dinu abia divorțase, deci clar nu era un moment potrivit, iar eu nu voiam să mă bag într-o relație pansament.

Designerul Florin Burescu, rol esențial în relația dintre Dinu Maxer și Magdalena Chihaia

Florin Burescu a avut rol esențial în apropierea dintre Dinu Maxer și Magdalena Chihaia. Designerul a fost cel care i-a sugerat-o pe Magdalena lui Dinu, în momentul în care artistul promova piesa "S-a furat mireasă".

Citește și: Cum arată Deea Maxer fără pic de machiaj și filtre! Fosta soție a lui Dinu a avut curajul să se afișeze așa

Deși nici atunci nu s-a legat nimic între ei, momentul în care au lucrat împreună i-a apropiat enorm așa că acum cei doi îl numesc pe Florin Burescu "nașul cuplului".

"Florin a mai făcut un pas, când eu am apărut pe TV și am promovat piesa "S-a furat mireasa", aveam nevoie de un moment, mie îmi place să creez ceva pe scenă și Magda a devenit atunci mireasă, a avut două colege dansatoare și am fost la câteva posturi. A fost un moment care ne-a legat profesional", a mai povestit Dinu Maxer, la WOWnews.

