Detalii de ultim moment în cazul Mirunei Pascu! Mama autorului tragediei din stațiunea 2 Mai a fost eliberată. Femeia va fi plasată sub control judiciar

Mama autorului accidentului mortal din stațiunea 2 Mai, Miruna Pascu, a fost eliberată din arest, potrivit deciziei Tribunalului București. În continuare, magistrații au hotărât să o plaseze pe femeie sub control judiciar, cu precizarea că decizia nu este una definitivă, aceasta putând fi contestată.

Reamintim că Miruna Pascu a ajuns în arest preventiv după ce a încercat să influențeze martorii din dosar, dorindu-și să-i facă pe aceștia să declare lucruri în favoarea fiului ei, Vlad Pascu, în vârstă de 19 de ani.

„În baza art. 348 alin. 2 C.proc.pen. rap. la art. 207 alin. 6 C.proc.pen. constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestului preventiv luată faţă de inculpata PASCU MIRUNA. În temeiul art. 242 alin. 2 C.pr.pen rap. la art. 215 C.pr.pen. dispune înlocuirea măsurii arestului preventiv cu măsura controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile de la data rămânerii definitive a prezentei, cu privire la inculpata PASCU MIRUNA.”, se arată în decizia instanței, conform stiripesurse.ro.

Miruna Pascu, nevoită să respecte regulile pe perioada controlului judiciar

Miruna Pascu a scăpat de arestul preventiv, însă în continuare judecătorii au decis ca aceasta să fie plasată sub control judiciar, ceea ce înseamnă că femeia va fi nevoită să respecte regulile ce țin

de această măsură.

Printre acestea se numără obligații precum cea de a se prezenta la instanța de judecată de fiecare dată când i se solicită acest lucru, să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în fața căruia se afla cauza cu privire la schimbarea locuinței, să nu comunice sub nicio formă cu inculpații, respectiv Vlad Pascu sau Mihai Pascu, dar și să nu părăsească țara, fiind posibil acest lucru doar dacă anunță organele legii.

„În temeiul art. 215 alin. 1 C.pr.pen. impune inculpatei să respecte pe durata măsurii preventive următoarele obligaţii: a) să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori este chemată; b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau in faţa căruia se afla cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la organul de supraveghere, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemată; În temeiul art. 215 alin. 2 C.pr.pen. impune inculpatei ca pe durata măsurii preventive a controlului judiciar să respecte următoarele obligaţii: a) să nu depăşească raza teritorială a României, decât cu încuviinţarea prealabilă a instan?ei de judecată; b) să nu comunice direct sau indirect cu inculpatii P.M.V. ?i Pascu Claudiu Mihail, persoana vătămată L.R.I. si cu martorii, astfel cum sunt indicati in cuprinsul actului de sesizare. În temeiul art. 215 alin. 3 C.pr.pen. atrage atenţia inculpatei că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

În temeiul art. 215 alin. 4 C.pr.pen. desemnează organul de poliţie în raza căruia locuie?te în fapt inculpata, în vederea supravegherii respectării de către acesta a obligaţiilor care îi revin pe durata controlului judiciar.”

Mihai Pascu rămâne sub control judiciar

De asemenea, în cazul lui Mihai Pascu nu există schimbări, căci acesta va rămâne sub măsura controlului judiciar, asta până la o nouă verificare efectuată de organele legii.

„Dispune punerea de îndată în libertate a inculpatei PASCU MIRUNA, la rămânerea definitivă a prezentei, dacă nu este arestată în altă cauză. În baza art. 348 alin. 2 C.proc.pen. rap. la art. 207 alin. 6 C.proc.pen constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar luată față de inculpatul PASCU CLAUDIU MIHAIL.

În baza art. 207 alin. 4 C.pr.pen., menţine măsura controlului judiciar fa?ă de inculpatul PASCU CLAUDIU MIHAIL, până la o noua verificare a măsurii preventive, dar nu mai târziu de 60 de zile. În baza art.275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 09.10.2023.”

