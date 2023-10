Delia, imagine emoționantă cu nepoțica sa. Dovada că artista are o relație foarte specială cu copiii surorii sale: „Iubirea mea”

In articol:

Cu toate că nu are proprii-i copii, Delia este foarte atașata de cei doi nepoței ai săi, copiii surorii sale mai mici. Cu numai câteva ore în urmă, artista a postat în mediul online o serie de imagini cu cei mici, în timp ce se aflau la un loc de joacă.

Cu această ocazie, cântăreața le-a arătat tuturor cât de atașata este de micuți, chiar dacă ea își susține cu fermitatea decizia de a nu deveni mamă.

Convingerile pe care Delia le are despre ideea de a deveni mamă a atras multe opinii diferite, unele dure, altele de susținere, însă cert este faptul că artista nu și-a schimbat în niciun fel decizia după toate aceste „bătălii” de opinii care au avut loc în mediul online și pe micile ecrane. La vârsta de 41 de ani, nu este mamă și nici nu are plan să dea naștere unui copil, însă are o relație foarte specială cu cei doi nepoței ai săi, Jessica și Bogdan.

În cursul zilei de ieri, Delia a petrecut momente frumoase alături de cei mici într-un parc de distracții, postând în mediul online imagini cu aceștia. Alături de imaginea postată în care apare nepoțica sa, cântăreața a scris și un mesaj emoționant.

„Ubirea mea”, a fost mesajul pe care Delia l-a scris în dreptul imaginii cu nepoțica sa.

Motivul pentru care Delia nu vrea să devină mamă

Delia se află într-o relație de ani buni cu Răzvan Munteanu, însă este convinsă că rolul de mamă nu este pentru ea și că așa ar fi mult mai fericită.

În urmă cu câteva luni, artista a atras asupra sa criticile internauților după ce a făcut o serie de declarații controversate în spațiul public despre aducerea pe lume a unui copil, susținând că nu ar înseamnă decât compilații și că deja oricum oamenii au ajuns să se înmulțească suficient.

„De ce nu fac? Nu știu, dar cred că ar trebui felicitați oamenii care nu fac, pentru că toată lumea face, suntem foarte mulți și chiar nu mai avem nevoie să fim foarte mulți. Ne-am atins scopul, ne-am înmulțit destul de mult, e plină planeta de noi. Nu suntem prea simpatici așa, adică facem mult rău, consumăm multă hrană, consumăm foarte multe chestii, facem rău, poluăm.De ce să fac? Încă unul? Nu, frate. Lasă să nu fie, nu stau eu bine fără stres și fără obligații? Nu plec eu de acasă când vreau și mă întorc când vrea inimioara mea? Nu fac eu în viața asta ce vreau eu? Ba da! Deci, vrei complicații? Fă un copil”, a spus vedeta pe rețelele de socializare.

