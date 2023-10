Declarația antrenorului lui Inter Miami referitoare la întoarcerea lui Messi la Barcelona! Xavi, probleme cu arbitrajul

In articol:

Formația lui Lionel Messi (36 de ani) a pierdut partida pe teren propriu cu Cincinnati și și-a ratat astfel toate șansele de a se mai califica în play-off-ul MLS. În această situație, Inter Miami nu va mai juca până în luna februarie un meci oficial, iar în acest context, s-a pus problema unei posibile plecări a superstarului argentinian, sub formă de împrumut, în Europa.

Presa spaniolă informa cu privire la o posibilă întoarcere a lui Leo Messi la FC Barcelona în acest mod, în luna ianuarie, iar antrenorul formației americane a vorbit pe acest subiect în urma unei întrebări adresate de reporteri.

Răspunsul lui „Tata” Martino

Gerardo „Tata” Martino, fost tehnician pe banca Barcelonei, a fost întrebat la finalul partidei cu Cincinnati despre șansele ca vedeta Argentinei să plece sub formă de împrumut la gruparea catalană în luna ianuarie, iar răspunsul său a fost pe măsură.

„Se duce pentru distracție? Poate merge să viziteze Barcelona. În afară de asta, nu știu nimic altceva legat de acest subiect” , a declarat Martino citat de goal.com.

Granada - Barcelona 2-2 [Sursa foto: Instagram Granada]

Xavi se plânge de arbitrajul din Spania

Granada a condus-o cu 2-0 încă din minutul 29, după dubla lui Bryan Zaragoza. Barcelona a reușit să micșoreze din avantaj prin golul lui Lamine Yamal din minutul 45+1 și a egalat ulterior în finalul partidei grație reușitei lui Sergi Roberto din minutul 85.

Catalanii au fost aproape chiar să întoarcă partida în favoarea lor, însă golul luia fost anulat în prelungiri, arbitrii considerând că poziția luiera una neregulamentară și a influențat faza de atac.

După meci, Xavi Hernandez, tehnicianul de pe banca tehnică a Barcelonei, s-a plans de decizia de arbitraj care a condus la anularea golului din prelungiri.

„Am meritat victoria. Practic am dominat meciul, nu știu care a fost posesia, dar am dominat total. Meritam mai mult, dar nu se poate să ieșim pe teren în felul acesta, am vorbit că vor fi agresivi și că vor pune presiune și în 30 de secunde au deja avantaj. Apoi, pe o tranziție, 2-0 și am avut de tras, însă începând de acolo echipa a fost calmă și a avut răbdare, a dominat, am schimbat puțin sistemul în a doua repriză, meritam victoria în final, plecăm cu un punct care pentru noi e insuficient.

Păcat de golul anulat din final pentru că altfel vorbeam de o remontada bună. Golul așa cum este anulat poate fi și validat. Nu interferează cu nimic pentru că mingea trece la doi metri deasupra lui Ferran. Cel de-al patrulea oficial mi-a spus prima dată că îl anulează pentru că a atins mingea Ferran, apoi se vede că nu. Cu ce interferează Ferran? E clar că interferează, dar pe cine dacă balonul nu se ducea în direcția lui și nu deranjează pe nimeni?

Kounde pare că este bine, pare că nu este ceva grav și rămâne de văzut cum este Lamine, care s-a resimțit puțin. Vom vedea mâine cum sunt amândoi.

Ați văzut cum s-a desfășurat primul lor gol, e o eroare a noastră pe construcție, știam că reacționează la presiune, obiectivul era să jucăm din prima, era clar planul meciului și încasezi golul ăla din prima și asta ne-a afectat. Un meci bun în ceea ce privește jocul nu rezultatul. Am creat multe ocazii astfel încât să obținem cele trei puncte. Astăzi s-a jucat bine fotbal, așa cum am făcut și cu Porto, nu rămâneți doar cu rezultatul, așa că nu ar trebui să faceți asta nici azi”, a spus Xavi, la finalul meciului, conform Mundo Deportivo.

Deși este singura echipa neînvinsă din LaLiga, Barcelona ocupă locul 3, cu 21 de puncte, la trei lungimi sub liderul Real Madrid și la una în spatele celor de la Girona.