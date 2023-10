”De când își dorea soțul” Adela Popescu, surpriză neașteptată pentru Radu Vâlcan. Ce bucurie i-a făcut? Dovada clară că ține cont de părerile lui

In articol:

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează un cuplu de ani buni, timp în care au învățat să își împartă responsabilitățile în familie, să fie atenți la dorințele celuilalt și să se surprindă plăcut din când în când, chiar și prin gesturi mici.

Iar acum, Adela Popescu este cea care a decis să își răsfețe și surprindă partenerul, nu oricum, ci cu un gest mic pe care l-a făcut, de fapt, pentru ea.

Adela Popescu și-a ieșit puțin din tipar

Concret, fosta prezentatoarea, având grijă de imaginea sa, i-a îndeplinit astfel o dorință mai veche și lui Radu Vâlcan.

Lucru pe care a decis să-l facă, după ce și el, la rândul lui, a ținut cont de doleanțele ei și a pus osul rapid la treabă. Și-a dat silința și în doar câteva zile a montat un pat nou în casă, motiv pentru acum are o soție care se laudă cu o manichiură nouă, pe gustul lui.

În mod total neașteptat pentru stilul ei, Adela Popescu a ales acum să aibă unghii lungi și de culoare roșie, exact așa cum îi place soțului să-i vadă mâinile.

”De când își dorea soțul meu unghii lungi și roșii. Asta primești când montezi patul în mai puțin de o săptămână”, a scris Adela Popescu, pe contul ei de Instagram.

Adela Popescu, surpriză neașteptată pentru Radu Vâlcan [Sursa foto: Instagram ]

Înțepături între Radu și Adela

Iar toată povestea această cu patul dintre cei doi soți a început în urmă cu două zile, atunci când, pe Instagram, ambii au vorbit despre noua achiziție.

Doar că nu au făcut-o oricum, ci în stilul caracteristic, cu umor și ironie la purtător. În timp ce Radu Vâlcan se lăuda că montează patul, în lipsa soției, care era la un eveniment monden, Adela Popescu, ulterior, le-a arătat fanilor din online cum stă, de fapt situația. A plecat ea de acasă și și-a lăsat soțul la treabă, doar că prezentatorul nu s-a prea spetit cu munca.

„Am fost la prezentarea de modă, n-am lipsit mult, cred că o ora și jumătate a fost toată deplasarea, cu tot cu drumul, și s-a plâns soțul pe Instagram că el muncește și montează un pat și ați văzut. M-am întors după o oră și jumătate cum vă spuneam, ne-am ocupat, am luat copiii, eu unul, el doi și am adormit copiii și am vrut să merg cum arată patul. Amuzant este că a muncit foarte mult, iar acum sforăie, a picat lat, l-a epuizat rău patul ăla.”, a mărturisit, ironic, Adela Popescu pe contul său de Instagram, acolo unde a arătat că obiectul de mobilă, de fapt, nu fusese montat.