Dana Roba vrea să se mărite cu Beni! Deja știe ce rochie va îmbrăca în ziua cea mare. Când va avea loc nunta: „Abia aștept să divorțez”

Deși au trecut doar câteva luni de când formează un cuplu cu Beni și încă nu a divorțat de Daniel Balaciu, Dana Roba se gândește deja la căsătorie cu noul ei iubit.

Dana Roba, mireasă pentru a doua oară?!

Recent, vedeta a dezvăluit că abia așteaptă să se separe oficial de tatăl fetițelor ei și să se mărite din nou.

În urmă cu doar patru luni, Dana Roba a fost bătută cu bestialitate de cel care încă îi este soț. Daniel Balaciu, bărbatul alături de care make-up artistul și-a petrecut 7 ani din viață și cel cu care are și doi copii, a mutilat-o pe Dana cu un ciocan și aproape că a ucis-o în bătaie.

Totuși, deși a fost la un pas să își piardă viața, Dana Roba și-a revenit miraculos, atât din punct de vedere fizic, cât și emoțional. Vedeta s-a ridicat de pe patul de spital după câteva săptămâni, iar la puțin timp după ce s-a întors acasă, și-a refăcut viața sentimentală alături de Beni, noul ei iubit.

Dana este mai fericită ca niciodată în brațele bărbatului care a readus iubirea în viața ei și a mărturisit că se gândește chiar și la căsătorie, chiar dacă încă nu s-a separat în mod legal de Daniel Balaciu, tatăl fetițelor ei.

De curând, vedeta a declarat că abia așteaptă să divorțeze și să fie din nou mireasă, mărturisind, însă, că nu și-ar mai dori să poarte o rochie albă la fericitul eveniment.

„Eu abia aștept să mă văd divorțată. Relația îmi merge foarte bine. Nu avem încă neapărat planuri în acest sens. Dar abia aștept să divorțez, iar apoi vom vedea. Pot spune că el e bărbatul vieții mele. Evident, abia aștept să mă mărit din nou. Aș vrea să fiu o mireasă mai nonconformistă. Mi-aș lua o rochie roz, nu aș mai vrea rochie albă”, a spus Dana Roba pentru Fanatik.ro.

Dana Roba vrea să se recăsătorească [Sursa foto: Instagram]

Make-up artistul are nevoie de o operație costisitoare

În urma loviturilor cumplite cu ciocanul pe care i le-a aplicat Daniel Balaciu, Dana Roba trebuie să treacă printr-o operație extrem de costisitoare, prin care craniul să îi fie refăcut. Deși, recent, vedeta povestea entuziasmată că se va opera, aceasta a mărturisit că intervenția este mult mai scumpă decât credea ea inițial. Make-up artistul a dezvăluit că ar trebui, de fapt, să plătească 50.000 de euro pentru ca fruntea ei să arate ca inainte, deși medicul care urmează să o opereze o anunțase că operația ar costa doar 10.000 de euro.

„Costă foarte mult, nu m-am așteptat să coste chiar atât. Chiar atât nu m-am așteptat, mai ales că doctorul de la Timișoara a zis că ar trebui să fie undeva la 10.000 maxim, depinde ce îmi pune. Când am ajuns la București și am auzit că o să fie până în 50.000 era să mi se facă rău. Plus că va trebui să mă tund cheală, în orice țară din lumea asta mă tunde cheală din nou, ceea ce pentru mine este groaznic. Medicul mi-a spus deja că nu am voie să trăiesc fără operația la cap. A zis că nu pot să trăiesc așa pentru că am nevoie să cresc două fete normal, asta a fost reacția medicului. Eu m-am gândit să îmi las un breton des și să mă obișnuiesc cu ideea că am fruntea crăpată, dar a spus că nu se poate așa ceva”, a povestit Dana Roba pentru WOWbiz.ro.