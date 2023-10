Cum calculezi cifra destinului și a banilor?! Adina și Oana Timofte te învață cum să atragi banii în viața ta, în funcție de data nașterii: "Cifra cinci cheltuie banii foarte repede" | EXCLUSIV

In articol:

Adina și Oana Timofte au venit în cea mai recentă ediție de "Play IT", unde au explicat cum ajutp tehnologia în numerologie, dar mai ales cum trebuie să îți calculezi cifra destinului și a banilor. Specialiștii în numerologie au explicat, pas cu pas, care este calculul prin care îți poți determina cifra destinului.

Numerologia și tehnologia se îmbină armonios așa că Adina și Oana Timofte au explicat cum se poate calcula cifra destinului. Fie că ne folosim de metodele tradiționale, fie că apelăm la ajutorul unui calculator, trebuie să ținem cont doar de data nașterii.

În funcție de fiecare cifră a destinului și a banilor, cele două specialiste în numerologie au explicat foarte clar și ce trebuie să facem pentru succesul financiar.

Cum se calculează cifra banilor și cifra destinului

Este important de știut faptul că cifra destinului se află prin adunarea tuturor cifrelor ce formează data nașterii a fiecărei persoane.

Spre exemplu, dacă cineva născut în data de 14.05.1998 vrea să își afle cifra destinului, atunci calculul acestuia va fi: 1+4+5+1+9+9+8. Dacă la calcularea datei nașterii rezultatul pe care îl aveți este format din 2 cifre, atunci acestea se adună împreună, până când se va obține o singură cifră.

"Pentru a afla cifra destinului trebuie să adunăm fiecare cifră din data nașterii, respectiv cifrele din ziua nașterii, lunii și anului, pentru ca într-un final să rezulte o singură cifră", au precizat Oana și Adina Timofte, la WOWnews.

Specialiștii în numerologie au oferit informații clare despre cum se poate calcula cifra destinului și mai ales cum putem atrage banii în funcție de cifra destinului.

Cifra banilor se calculează exact ca cifra destinului. O persoană care are cifra destinului 5 va avea și cifra banilor tot 5.

Mai departe, Oana și Adina Timofte au venit cu sfaturi și precizări pentru fiecare cifră a destinului și a banilor în parte. Iată ce spun specialiștii în numerologie, despre succesul financiar:

Sfaturi și semnificații pentru cifra banilor 1

Este un potențial extraordinar de mare, din punct de vedere financiar, dar așa cum am spus și la numărul de destin, avem șasa de a face bani prin oameni, iar provocarea numărului unu care este?! Fix pe

relațiile cu cei din jur.

Cifra de destin 1 este foarte benefică din punct de vedere financiar, dar cu condiția de a te integra.

Sfaturi și semnificații pentru cifra banilor 2

Dacă vorbim de cifra banilor 2, atunci vorbim de una dintre cele mai negative cifre pentru că doi însemnă datorii, doi înseamnă bani care vin greu la mine, extreme de tipul acum îmi merge foarte bine, acum îmi merge foarte greu.

Doi ne poate provoca blocaje financiare și dacă îl avem la casă. Există probleme financiare la extreme, vorbim de dualitate, acum pot să am și o perioadă să nu am. E clar că ei trebuie să își caute anumite tehnici, prin care să își activeze darul divin și norocul financiar.

Sfaturi și semnificații pentru cifra banilor 3

Vorbim de noroc, de prosperitate. Vin banii prin toate părțile știute și neștiute. La un trei, în contul lui bancar vine din toată familia, este contul comun și acolo varsă toată lumea bani. Este ajutorul financiar al celorlalți. Cine are destin trei și nu are bani, are blocaje. Ar trebui să lucreze foarte mult la eliminare.

Sfaturi și semnificații pentru cifra banilor 4

Dacă vorbim de cifra banilor 4, atunci vorbim de bani karmici, de energie karmică și fluxul acesta financiar depinde foarte mult de relația cu tatăl și cu bărbații în general. Dacă eu am o relație defectuoasa cu tatăl, banii mei vor veni la fel de greu cum mă înțeleg eu cu tatăl meu.

Când vorbim de patru vorbim de omul care muncește foarte mult pentru bani, omul care trudește și își roade coatele la propriu și la figurat. El se limitează prin propria gândire, este omul care vrea să câștige banii siguri, pe căi sigure.

Adina și Oana Timofte prezintă modul în care se calculează cifra banilor [Sursa foto: Captură YouTube]

Sfaturi și semnificații pentru cifra banilor 5

Cifra cinci cheltuie banii foarte repede. Este energia banilor prin care omul efectiv nu reușește să economisească, să-i pună într-un cont, să își ia o casă. Pentru cifra banilor nr. 5 aș recomanda ceva pentru stabilitate, pentru a exista planuri concrete în direcția banilor.

Ei trebuie să fie foarte atenți la și lanțul feminin din care fac ei parte, tocmai pentru că moștenesc anumite greșeli să spun așa făcute pe linia maternă, care îi pot bloca acest dar divin financiar.

Sfaturi și semnificații pentru cifra banilor 6

Cifra șase poate avea bani foarte mulți, în schimb dacă este zgârcit, dacă nu are o relație, energia banilor pentru un șase este foarte strânsă cu relațiile din viața persoanei respectivă. Cei care au cifra destinului șase au o relație foarte importantă cu mama lor. Ei au nevoie de un program pentru a echilibra relația cu mama lor, cu familia.

Sfaturi și semnificații pentru cifra banilor 7

Când vorbim de șapte, vorbim de acea energie în care sinele meu echilibrat, odată ce am înțeles că sunt energie și respect banii, o să îmi vină banii fără număr.

Șapte este o cifră destul de ghinionistă. Trebuie declanșat acel noroc mai ghinionist.

Bianca Iordache, alături de Adina și Oana Timofte [Sursa foto: Captură YouTube]

Sfaturi și semnificații pentru cifra banilor 8

La 8 există o energie karmică financiară. Acest opt ne poate aduce să avem pușculița de bani foarte plină. Dacă aceștia fac lucruri imorale cu siguranță vor avea foarte multe pierderi. S-ar putea să auzim de foarte multe persoane cunoscute, cu cifra destinului opt care vor ajunge la închisoare pentru că au făcut bani ilicit.

La fel, dacă am cifra destinului opt, sau sunt născut în ziua de opt ori locuiesc la numărul opt, s-ar putea să-mi bată poliția mai des la ușă.

Sfaturi și semnificații pentru cifra banilor 9

Când vorbim despre nouă, vorbim de acele persoane care au noroc la bani dacă dăruiesc. Trebuie să-mi activez energia altruismului pentru a primi. Este cel care nu pune foarte mult accent pe bani, ci mai mult pe o viață echilibrată.

Acestă energie a banilor aduce bani în punga noastră de 9 ori mai greu decât la alții și tocmai de aceea trebuie să echilibrăm energia.

