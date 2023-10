Cine este Luminița Anghel? Biografie: vârstă, carieră, familie. Vedeta își sărbătorește astăzi ziua de naștere

In articol:

Cine este Luminița Anghel? Biografie: vârstă, carieră, familie. Vezi detalii despre una dintre cele mai îndrăgite artiste de la noi din țară.

Cine este Luminița Anghel?

Luminița Anghel, născută pe data de 7 octombrie 1968, este o cântăreață română de muzică pop și vedetă de televiziune, fiind cunoscută pentru participarea la Concursul Muzical Eurovision 2005 cu piesa Let me try, unde a ocupat locul al treilea.

Luminița Anghel a absolvit Școala Populară de Artă, secția Canto, în anul 1986, iar ulterior devine absolventă a Facultății de Sociologie–Psihologie în cadrul Universității «Spiru Haret». Luminița Anghel a debutat pe scenă încă de la vârsta de 8 ani, atunci când a început să apară la mai multe concursuri din țară.

Se face remarcată mai bine în anul 1987 la Festivalul Național de Muzică Mamaia, iar un an mai târziu începe colaborarea cu Ansamblul «Doina» al Armatei. Începe să aibă alături de ei o serie de turnee în țară, urmând să înceapă o colaborare cu o firmă de impresariat.

Luminița Anghel a intrat și în lumea politică, în anul 2008, atunci când și-a făcut și un blog unde a început să scrie despre această alegere.

A mărturisit că nu a intrat în politică pentru bani, ci s-a alăturat unui partid politic care sprijină egalitatea socială.

Luminița Anghel, ghinion în dragoste

Luminița Anghel are un băiat adoptat și a fost căsătorită de două ori, păstrând numele celui de-al doilea soț, Dragoș Anghel, fiul lui Vasile Anghel, fost președinte al secției fotbal de la Dinamo, cu care s-a căsătorit la

vârsta de 20 de ani. Relația celor doi a ținut doar trei ani.

Presa a relatat de multe ori infidelitățile bărbaților care au trecut prin viața ei. Adrian Daminescu, Dragoș Anghel, Marcel Pușcaș și Joe d’Alvare sunt bărbații cu care cântăreața a avut relații.

Recunoaște, în cadrul unui interviu, că nu a avut noroc în dragoste, iar relațiile s-au terminat cu scandal. În prezent, artista se bucură de o carieră înfloritoare, fiind considerată una dintre cele mai puternice voci din Ro

Carieră și premii Luminița Anghel

Luminița Anghel a apărut pe scenă încă de la vârsta de 8 ani. Mai târziu începe o colaborare cu Ansamblul Armatei, ceea ce îi aduce o serie de turnee.

În 1993 a participat la Festivalul Național Mamaia cu piesa «Din tot ce a fost» și cucerește trofeul și premiul I, iar în 1995 obține locul al III-lea cu piesa «Fereastra» la festivalul «Mamaia».

În anul 1999 a lansat alături de Marcel Iureș piesa «Nu pot uita» compusă de Petru și Andreea Mărgineanu, iar în 2001 a câștigat locul I la festivalul internațional «Cerbul de aur», secțiunea POP dar și un premiu de popularitate.

Numărul premiilor începe să crească, așa că în 2003 a câștigat tot premiul I și trofeul pentru cea mai bună voce la un festival internațional.

Pe data de 21 mai 2005, a câștigat locul al III-lea la Eurovision alături de formația Sistem cu piesa «Let me try», compusă de Cristian Faur.

Luminița Anghel se bucură de o carieră înfloritoare și în prezent, având numeroase concerte, apariții TV și descoperă mici talente prin țară, fiind în juriul mai multor festivaluri de muzică pentru copii.

Cu exact o săptămână înainte de ziua ei, Luminița Anghel se afla pe scena Teatrului de Vară “Radu Beligan”, din Bacău, unde a fost membru al juriului într-un festival de muzică pentru copii și tineri.

Așa cum chiar ea a declarat în urmă cu o săptămână, își va petrece aniversarea pe scenă, cântând chiar în noaptea dinspre ziua ei, unde speră să i se cânte și ei “La mulți ani!”

