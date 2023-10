Cazul Monicăi Anghel nu este singurul, zeci de vedete au trecut prin momente grele în aeroport! Un avocat explică tot ce trebuie să știi și să faci dacă zborul este anulat sau întârziat și cum poți primi banii înapoi | EXCLUSIV

In articol:

Monica Anghel a avut parte de clipe grele recent, într-un aeroport din străinătate, când zborul său a fost anulat în ultimul moment.

Din păcate însă, artista nu este singura vedetă care s-a confruntat cu acest lucru, iar cazurile sunt frecvente.

Recent, artista a postat un mesaj pentru fanii din mediul online, în care își exprima nemulțumire cu privire la un eveniment extrem de neplăcut pe care l-a trăit pe aeroportul din Matla. Îndrăgita cântăreață și restul pasagerilor de la bordul aeronavei ce avea să-i aducă înapoi în România, s-au trezit că zborul a fost anulat în ultimul moment.

Din păcate, cazul Monicăi Anghel nu este singurul, iar în cursul acestui an mai multe vedete au fost în situația în care și-au schimbat traseul inițial spre România sau au fost nevoite să rămân o zi în plus în orașul din care veneau ori chiar să rămână câteva zile în plus la București, înainte de plecare, tocmai pentru că au intervenit probleme cu zborurile.

Printre vedetele care au întâmpinat probleme cu zborurile s-au numărat Andreea Raicu, Mirela Vaida, Andreea Bănică și Mirela Retegan.

Ce trebuie să facă românii când le sunt amânate sau anulate zborurile

Pe lângă acestea, zeci de pasageri s-au trezit în situații neplăcute în aeroporturile din Europa așa că jurnaliștii WOWbiz.ro au vorbit cu avocatul Adrian Cuculis, pentru a afla ce pot face pasagerii care s-au trezit cu zborurile anulate sau amânate în ultima clipă.

Avocatul Adrian Cuculis ne-a explicat, în exclusivitate, ce pot face românii atunci când le sunt anulate zborurile și mai ales cu cine ar fi indicat să ia legătura.

La nivelul UE, există o procedură clară prin care se stabilesc regulile și normele pentru despăgubirea pasagerilor aflați în astfel de situații.

Citește și: „Mi-am luat gândul” Magdalena Chihaia nu s-a abținut! Ce a spus despre femeia cu care s-a cuplat Dinu Maxer la scurt timp după ce s-au cunoscut?!: „I-a venit între timp și un pansament” EXCLUSIV

Suma maxima până la care UE acceptă despăgubirea este de 600 de euro.

Dacă valoarea cheltuielilor este depășită, atunci clienții pot merge în instanță.

"În primul și în primul rând, trebuie să știm că da, avem o directivă europeană care îi ajută pe români să-și recupereze și biletele de avion și despăgubirile aferente și nu în ultimul rând pot beneficia, printre altele, și de cazare și masă, în condițiile în care li s-a anulat zborul respectiv.

Există despăgubiri care pot ajunge până la 600 de euro. Acestea sun despăgubirile, orice altă pretenție peste 600 de euro, teoretic trebuie să fie cerută în instanța de judecată, dovedit prejudiciul și așa mai departe, dar conform legislației europene, transmisă și în legislația din România, teoretic orice fel de sumă care depășește 600 de euro, te duci în instanță.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: EXCLUSIV: Mama Elodiei, lovitură pregătită pentru Cristian Cioacă, la o lună de la eliberarea sa: "În momentul în care a suprimat viața Elodiei, erau bani în cont, avea imobile"- stirilekanald.ro

Tot ce este sub 600 de euro ca despăgubire, contravaloarea biletelor, etc, o poți obține prin niște notificări pe care le faci căre compania de zbor", a explicat Adrian Cuculis, pentru WOWbiz.ro.

Cum își pot recupera românii banii pierduți pe biletele de avion

Adrian Cuculis a explicat, pas cu pas, ce trebuie să facă românii dacă vor să își recupereze banii pe biletele de avion. Totodată, el a detaliat și procedurile privind acordarea cazării în cazul întârzierilor sau amânărilor de la o zi la alta.

Citește și: „Un accident de mașină care l-a spulberat” Misha, fosta soție a lui Connect-R, strigăt de ajutor în mediul online! Trebuie să ajungă de urgență în străinătate

"În principal, lucrurile stau așa: dacă ai biletul întârziat mai mult de două ore, deja beneficiezi de despăgubire.

Dacă ai biletul anulat mai mult de două ore, deja trebuie să beneficiezi de cazare în locul respectiv și urcarea pe primul zbor pe care îl are compania respectivă disponibil, către destinația pe care o ai de urmat și sigur că dacă ai și zborul anulat și trebuie să rămâi și până a doua zi, adică nu există un zbor în aceeași zi, trebuie să ai și despăgubirea de 600 de euro și nu în ultimul rând și cazare și urcarea pe primul zbor. Dacă îți găsesc și zbor, nu mai primești și contravaloarea biletului", a mărturisit avocatul Adrian Cuculis, pentru WOWbiz.ro.

Avioane [Sursa foto: PixaBay]

Ce se întâmplă dacă compania aeriană refuză plata

În cazul în care o companie aeriana refuză plata despăgubirilor, atunci clienții au varianta în care să meargă în instanță pentru a încerca să-și recupereze banii și cheltuielile.

Citește și: „Soțul meu” Anna Lesko s-a măritat în secret?! Artista și-a pus toți fanii pe jar cu ultima dezvăluire

"Dacă refuză plata, nu este niciun fel de problemă pentru că se pot face plângeri pe mai departe, fie că vorbim despre Autoritatea pentru Protecția Consumatorului la Nivel European, fie chiar cea de al noi din țară, în funcție de operatorul aerian", a mai precizat avocatul Adrian Cuculis.

Citeste si: „Acolo e locul unde ne facem toate sărbătorile. Şi Crăciunul o să fie tot acolo, lângă băiatul nostru.” Ce decizie a luat tatăl lui Sebi, la două luni de la tragicul eveniment de la 2 Mai- kfetele.ro

Citeste si: Ce avere are Ion Georgescu, primarul din Mioveni? A fost reținut sub acuzația de trafic de influență- stirilekanald.ro

Citeste si: Theo Rose, despre schimbările care s-au produs în viața sa. Când va avea loc nunta ei cu Anghel Damian: "Se va întâmpla discret, la fel ca botezul lui Sasha"- radioimpuls.ro

În cazul în care, compania aeriană a vândut mai multe bilete decât numărul locurilor disponibile în avion, atunci clienții pot notifica operatorul de zbor cu privire la solicitarea despăgubirilor de 600 de euro.

"Overbook-ingul înseamnă teoretic că au vândut un bilet cu 50 de euro, iar apoi au apărut niște fraieri care să dea 500 de euro pe biletele respective și atunci dacă le-am vândut, vin și îți fac o ofertă cum ar fi să renunți la biletul tău că îți dau o despăgubire negociată, practic se ajunge la acest conflict unde îl notifici să plătească cei 600 de euro", a mai explicat avocatul Adrian Cuculis.

Monica Anghel [Sursa foto: Facebook]

Monica Anghel, momente dificile în aeroport

Monica Anghel a avut parte de o situație extrem de neplăcută în aeroportul din Matla, în momentul în care zborul i-a fost anulat în ultima clipă. Artista le-a dezvăluit totul, cu lux de amănunte, fanilor din mediul online.

„Sunt în aeroport în Malta și, de mai bine de 6 ore, eu împreună cu fiul meu și cu grupul de români cu care am plecat în această vacanță, minunată, de altfel, în Malta, așteptăm să plecăm către București.(...) Să ocoliți această companie.

Deci, este inadmisibil ceea ce se întâmplă, în sensul în care ne-au luat atunci când am venit la aeroport, ne-au luat bagajele, le-au dus către avion și după aceea, într-o jumătate de oră, ne-au spus că avionul nu mai pleacă către București. Problema este că această companie zboară bine mersi către alte țări, în afară de România, și acum stăm ca proștii în continuare, au zis că ne duc la Viena, dar se pare că nici la Viena nu știu dacă mai ajungem, deși noi aveam biletele pentru București.

De la Viena cu ce să te întorci, să vii pe jos? Ok, ne-am uitat cu toții după bilete de tren, de mai știu eu ce, dar trenurile sunt cu 4 schimbări, cu patru peroane... mă rog, îngrozitor de complicat. Ideea este în felul următor, faceți tot posibilul și evitați această companie. Până atunci, vă doresc tuturor numai bine, să fiți sănătoși, să aveți grijă de voi pe unde mergeți și, mai ales, cu cine mergeți sau, mai bine zis, cu cine zburați”, a dezvăluit artista, în mediul online.

Ai informații care pot deveni o știre? Intră în contact cu reporterii noștri pe adresa de mail [email protected]!