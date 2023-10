Andrea Mandorlini, în extaz! Mario Camora a jucat în partida cu Sepsi OSK și și-a trecut numele pe lista marcatorilor

In articol:

În finalul partidei, tehnicianul de pe banca tehnică a ardelenilor și-a felicitat elevii pentru prestația impecabilă, dar a ținut să remarce performanțele lui Mario Camora, în ciuda condiției fizice precare care l-a făcut să înceapă din poziția de rezervă, jucător care recent fusese anunțat accidentat și indisponibil pentru partida cu Sepsi.

„Au fost foarte buni în această seară. Le-am spus că este foarte important să fim uniți ca grup, să reușim întotdeaună să înlocuim jucătorii importanți. Astăzi am jucat cu doi atacanți. Cred că și Jefte merita astăzi să marcheze, dar sunt mulțumit pentru că a făcut un meci bun.

El (n.r.- Camora) astăzi nu a fost foarte bine din punct de vedere fizic, de asta a început pe bancă, dar e un exemplu de jucător profesionist. Sper să continue pe această linie. Manea mai durează până revine,

Trebuie să strângem din dinți pentru partida cu Dinamo, ultima înaintea pauzei internaționale și după vom vedea câți dintre jucătorii accidentați vor reveni”, a spus Andrea Mandorlini.

Mario Camora, fair-play, numai cuvinte de laudă pentru covăsneni

După fluierul final al partide, la flash-interviu, Mario Camora a discutat despre meci și a precizat că formația Sepsi OSK are un stil de joc frumos.

El a mai adăugat că tehnicianula reușit să obțină rezultate cuși același lucru va face și la

„Știam că va veni o echipă rănită, dar cu valoare. Joacă un fotbal frumos Sepsi. Mister 'Ciobi' a făcut treabă bună la Voluntari și încearcă să facă asta și la Sepsi. A fost un meci echilibrat în prima repriză și am marcat pe final, după un penalty clar. În a doua repriză cred că am dominat și nu am avut probleme.

O echipă care vrea să câstige campionat, cupă, trebuie să aiba un lot mare, cu dubluri pe post și așa a fost astăzi.

Cred că s-a schimbat jumătate de echipă. Am revenit aproape de primul loc. Eu încerc să dau totul în fiecare meci și i-am zis lui Mister că sunt dispus să ajut echipa de fiecare datâ când mă bagă. Era foarte importantă victoria și duminică vrem să câștigăm ca sa avem o pauză liniștită”, a spus Mario Camora după meci.

CFR Cluj - Sepsi OSK 3-0 [Sursa foto: Website FRF]

Concluziile lui Marius Ștefănescu după înfrângerea usturătoare

Unul dintre fotbaliștii cheie ai lui Sepsi, care a fost dorit în trecut și de finanțatorul Gigi Becali la FCSB, a vorbit în finalul partidei despre evoluția nesatisfăcătoare a echipei sale și a menționat că cea de a doua repriză a fost dezastruoasă spre deosebire de prima, în care păreau că se redresează.

„Nu am arătat bine deloc în această seară. În ultimele patru meciuri nu am arătat ce trebuie și este îngrijorător. Este clar că nu trecem printr-o perioadă bună. Primim foarte multe goluri, chiar nu știu ce să mai zic. Mai avem trei zile și jucăm iar aici la Cluj, cu 'U'.

Sperăm să ieșim din această pasă proastă.

Am avut o primă repriză bună, dar a doua a fost dezastruoasă. E clar că nu-ți pică bine când nu poți să ieși din 30 de metri. Este dureros, dar în fotbal trebuie să treci și prin astea. Nu mai contează oboseala, ați văzut în ce fel am jucat”, a spus Marius Ștefănescu după meci.