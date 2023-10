Anca Serea va ajunge pe masa de operație în doar câteva zile! Cum se simte în aceste momente soția lui Adi Sînă

In articol:

Anca Serea va fi supusă unei intervenții chirurgicale peste o săptămână, după ce mai multe zile la rând a prezentat stări de vomă și dureri la nivelul abdomenului. Vedeta va face operație de apendicită la vârsta de 42 de ani care, ce-i drept, îi va da programul plin peste cap.

A avut ocazia să realizeze această intervenție mult mai devreme, însă, din cauza unor proiecte pe care nu a putut să le amâne, a decis să reprogrameze operația.

Pentru că intervenția va avea loc mai târziu cu câteva zile față de cum și-ar fi dorit medicii, în această perioadă Anca Serea își ameliorează durerile cu ajutorul unui tratament medicamentos.

„Abdomenul mă durea destul de tare, în partea dreaptă și era destul de mărit. Aveam o senzație de vomă, în rest niciun simptom. Nu trebuia să aștept o săptămână, am avut eu multe lucruri de făcut și am temporizat eu medicamentos cât am putut. Am avut indicația de a o scoate încă din prima zi, dar aveam niște proiecte în desfășurare și nu puteam”, a spus Anca Serea.

Anca Serea are toată încrederea în medicii care o vor opera

Anca Serea a făcut toate analizele care îi erau necesare, acum așteptând cu nerăbdare ziua operației. Speră ca, după intervenție, să se recupereze rapid, pentru a putea fi deja în formă pe data de 14 octombrie, când va fi necesar să ajungă la Cluj-Napoca.

„M-am obișnuit. Sunt convinsă că voi fi pe mâna celor mai buni medici cu putință, analizele de sânge sunt ok, oricum merg o dată la două zile să măsor leucocitele. Am făcut și CT, ecografie abdominală și este ok.

Eu genetic aveam apendicele mai mare și e surprinzător că nu s-a manifestat până la această vârstă. Până pe 14 trebuie să îmi revin că merg la Cluj-Napoca”, a mai completat vedeta.