Ana Baniciu nu s-a uitat la bani când a plătit biletul de avion spre România! Artista s-a aflat în mijlocul bombardamentelor din Israel: „350 de euro de persoană”

Ana Baniciu a plecat peste hotare, mai precis în Israel, alături de proaspătul ei soț, Edy Kovacs, dar și de buna sa prietenă, Raluka.

Ceea ce trebuia să fie o vacanță de vis pentru aceștia s-a transformat într-un adevărat coșmar, atunci când s-au trezit în mijlocul bombardamentelor.

Cei 3 au fost instruiți să se adăpostească în buncărul aflat la cazare și au încercat să facă tot posibilul pentru a ajunge înapoi în România, ceea ce au și reușit, însă au fost nevoiți să plătească un preț considerabil pentru biletele de avion.

Ana Baniciu a spus cât au costat biletele de avion pentru întoarcerea în România

Ana Baniciu, Raluka și Edi Kovacs au mers în Israel pentru a participa la concertul artistului internațional Bruno Mars, însă începerea războiului a dat peste cap întregul plan al celor 3, căci aceștia au fost nevoiți să se întoarcă de urgență în țară.

Cei 3 tineri au făcut tot posibilul să ajungă în România, dar au fost nevoiți să plătească pentru un bilet de avion nici mai mult, nici mai puțin de 350 de euro, fapt dezvăluit chiar de blondină, cu precizarea că prețul pentru un cuplu, respectiv 2 persoane, a fost de 3.500

de lei.

„Așadar, sunt mulți pelerini avolo care au venit în pelerinaj, evident că au plătit un pachet care conținea și biletul de întoarcere, nu mai au bani să se întoarcă, presupun, aici o să intervină statul și Guvernul României să-i ajute pe oamenii ăștia să se întoarcă. Liniile(...) sunt normale, se plătește, am plătit 350 de euro de persoană, adică 3.500 de lei amândoi, de cuplu, pentru biletul de întoarcere.” , a declarat Ana Baniciu pe rețelele de socializare.

Ana Baniciu și Raluka, alături de Edy Kovacs, au mers în Israel pentru concertul lui Bruno Mars

În cadrul unei emisiuni TV, Raluka a făcut o serie de declarații, precizând că ea și prietenii săi au mers în Israel pentru a participla la concertul lui Bruno Mars, însă așa cum era de așteptat, și evenimentul s-a anulat, din cauza războiului.

„Noi am plecat în vacanță și am vrut să mergem la concert la Bruno Mars. De dimineață au început atacurile, noi ne-am trezit la 6:30 atunci a fost prima alarmă. La a doua alarmă am înțeles că este o problemă și am coborât în buncăr.

Prima sirenă a început la 6:30, ne-am dat seama ceva se întâmplă. Era fix pe strada noastră, la ei pornesc sirenele pe zone, pe zona care ar putea fi afectată.”, a declarat Raluka, în cadrul unei emisiuni TV.